Τα δύο στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν «απροϋπόθετη» στήριξη της Κύπρου με φρεγάτες και μαχητικά με φόντο την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο τάσσονται με κοινή δήλωσή τους ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Γιάννης Μαντζουράνης, σε μια παρέμβαση με σαφές εσωκομματικό αποτύπωμα. Η δήλωσή τους έρχεται εν μέσω εντάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ύφος και το περιεχόμενο των θέσεων που θα πρέπει να διατυπώσει η Κουμουνδούρου αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στη δήλωσή τους κάνουν λόγο για «απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών», ενώ τονίζουν ότι, «αν χρειαστεί», θα μπορούσαν να εμπλακούν και δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, με σκοπό την υπεράσπιση της αμυντικής ακεραιότητας του νησιού.

Η κοινή τους ανακοίνωση

Η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών - καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς - που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική. Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού. Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν «κείται μακράν».