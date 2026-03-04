Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες 65 ετών και άνω και σε άτομα με αναπηρία 50% και άνω, με δράσεις που υλοποιούνται μέσω 195 Κόμβων Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης.

Παρουσιάστηκε στον Πειραιά η εθνική πρωτοβουλία «Όλοι Digital – Ενδυνάμωση & Συμμετοχή για Όλους» (https://oloidigital.gr), που στοχεύει στην ψηφιακή εκπαίδευση και ενίσχυση των δεξιοτήτων ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πρόγραμμααπευθύνεται σε πολίτες 65 ετών και άνω και σε άτομα με αναπηρία 50% και άνω, με δράσεις που υλοποιούνται μέσω 195 Κόμβων Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης σε όλη τη χώρα. Οι 120 κόμβοι για ηλικιωμένους λειτουργούν σε δημοτικές δομές (ΚΑΠΗ, Λέσχες Φιλίας) σε 103 δήμους, ενώ 75 κόμβοι για άτομα με αναπηρία λειτουργούν σε φορείς της Ε.Σ.Α.με.Α., του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ και άλλους πιστοποιημένους φορείς.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες gov.gr και ηλεκτρονικές συναλλαγές (π.χ. e-banking). Μέσα σε λίγες ημέρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας υποβλήθηκαν πάνω από 2.200 αιτήσεις συμμετοχής, αποδεικνύοντας την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή ζωή.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι η Πολιτεία δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο της ψηφιακής εποχής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα άτομα με αναπηρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόσβασης στο διαδίκτυο για κοινωνική συμμετοχή και αυτονομία.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε ότι η τεχνολογική μετάβαση πρέπει να αφορά όλους, δίνοντας εργαλεία σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία για ισότιμη συμμετοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τη σημασία του έργου από τεχνολογική και ερευνητική σκοπιά επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ Στέφανος Κόλλιας, ενώ ο Πρόεδρος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης στάθηκε στην ανάγκη προσβασιμότητας των ψηφιακών περιβαλλόντων. Ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Παπαναστασίου τόνισε τη συμβολή των δήμων στην προώθηση της ψηφιακής ισότητας, ενώ ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης υπογράμμισε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσω των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης.

Η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2026, με στόχο να εκπαιδευτούν συνολικά 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα υλοποιείται από ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET και το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την Ευρωπαϊκή Ένωση.