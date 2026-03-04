Οι δύο μπριγάδες του MasterChef 10, αντιμέτωπες με μία απαιτητική ομαδική δοκιμασία αφιερωμένη στην Τέχνη.

Απόψε, Τετάρτη 4 Μαρτίου, η αγωνία κορυφώνεται στο MasterChef 10, με μία ακόμα δυναμική μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στη Μπλε και στην Κόκκινη μπριγάδα, στην Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας.

Το σκορ στις μέχρι τώρα μαγειρικές τους συγκρούσεις είναι ισόπαλο με 2-2. Η αποψινή πέμπτη Ομαδική Δοκιμασία θα καθορίσει ποια μπριγάδα θα καταφέρει να πάρει το προβάδισμα.

Τα μέλη και των δύο μπριγάδων γνωρίζουν καλά πως κάθε νίκη είναι καθοριστική για τη συνέχεια. Η μπριγάδα που θα επικρατήσει στην Ομαδική Δοκιμασία θα διατηρήσει όλα τα μέλη της ασφαλή. Η ηττημένη μπριγάδα θα οδηγηθεί σε Δοκιμασία Αποχώρησης, όπου ένα από τα μέλη της θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=QcIU8nmGCY8}

Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Τέχνη και σε αυτή τη διαφορετική Ομαδική Δοκιμασία, καλεσμένη των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι η φιναλίστ του MasterChef 8, Χριστίνα Χριστοφή. Από τη Λεμεσό της Κύπρου βρέθηκε στην κουζίνα του MasterChef και ξεχώρισε για το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την ιδιαίτερη αισθητική στα πιάτα της.

Στην αποψινή Ομαδική Δοκιμασία οι δύο μπριγάδες καλούνται να ετοιμάσουν τέσσερα πιάτα, δίνοντας έμφαση στην αισθητική, την εικόνα, το food styling και την παρουσίασή τους. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η προσοχή στη λεπτομέρεια θα παίξει καθοριστικό ρόλο και ίσως κάνει τη μεγάλη διαφορά.

Ωστόσο, η γεύση και η τεχνική παραμένουν αδιαπραγμάτευτες αξίες. Η εικόνα μπορεί να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη δοκιμασία δεν αρκεί, όμως, από μόνη της για να χαρίσει τη νίκη, αν δεν συνοδεύεται από ουσία.

{https://www.youtube.com/watch?v=Z4NxDZ57-2g}

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να παρουσιάσει τα καλύτερα πιάτα και θα σώσει τα μέλη της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης;