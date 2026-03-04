Το πακέτο περιλαμβάνει αναδρομικά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων. Δείτε αναλυτικά.

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται νέο πακέτο αναδρομικών σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews για περίπου 37.000 συνταξιούχους, με τον ΕΦΚΑ να προχωρά σταδιακά σε πληρωμές που, ανάλογα με την περίπτωση, κυμαίνονται από 500 έως και μερικές χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΕΦΚΑ προχωράει στον επανυπολογισμό 37.000 συντάξεων και στη συνέχεια θα πραγματοποιεί σταδιακές πληρωμές.

Το πακέτο περιλαμβάνει αναδρομικά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων. Οι συντάξεις των εν λόγω δικαιούχων επανυπολογίστηκαν μεν, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν μεταβολές και διορθώσεις στα ποσά των επανυπολογισμένων συντάξεων και προέκυψαν αυξήσεις. Οι αυξήσεις πληρώθηκαν χωρίς τα οφειλόμενα αναδρομικά, τα οποία θα δοθούν τώρα και θα καλύπτουν το διάστημα από 1/1/2019 μέχρι τον μήνα που διορθώθηκαν με πρόσθετες αυξήσεις οι επανυπολογισμένες συντάξεις. Τα αναδρομικά για αυτή την κατηγορία εκτιμάται ότι φτάνουν ως και μερικές χιλιάδες ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και συνταξιούχοι στους οποίους ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν λανθασμένος διότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα ακριβή στοιχεία της συνταξιοδοτικής τους απόφασης όσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές. Τα λάθη διορθώνονται τώρα και οι δικαιούχοι αναμένεται να εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν.

Τα οφειλόμενα ποσά για το συγκεκριμένο χρονικό κενό πιστώνονται τώρα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις με μεγάλες αποκλίσεις και πολυετή αναδρομική ισχύ, τα ποσά φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ.

Μάλιστα η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταβολή αναδρομικών για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν. 5018/2023. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά 2.927 συνταξιούχους ύψους 1,9 εκ. ευρώ που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι μερισματούχοι του Μετοχικό Ταμείο Στρατού, του Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και του Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Ωστόσο, από την ίδια διαδικασία προέκυψε ότι για 3.072 συνταξιούχους το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό, γεγονός που σημαίνει ότι δεν διαπιστώθηκε διαφορά υπέρ τους και, συνεπώς, δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η απονομή οφειλόμενων ποσών και σε άλλες κατηγορίες συνταξιούχων. Όπως έγινε γνωστό, καταβλήθηκαν αναδρομικά σε 7.926 δικαιούχους, συνολικού ύψους περίπου 13,375 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας και εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο εκκαθάρισης παλαιών εκκρεμοτήτων.

Οι συνταξιούχοι προέρχονται από πρώην Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ενιαίο Φορέα, μεταξύ των οποίων το ΤΑΠ-ΔΕΗ, το ΙΚΑ, το ΤΣΑΥ και το ΤΑΠΟΤΕ. Η ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών ασφαλιστικών καθεστώτων στον ίδιο οργανισμό είχε δημιουργήσει σύνθετες διοικητικές προκλήσεις, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί εκτεταμένος έλεγχος στοιχείων και διασταυρώσεων.

Εν τω μεταξύ, με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει ο δρόμος για διορθώσεις και αναδρομικές αυξήσεις σε συντάξεις χηρείας του Δημοσίου που απονεμήθηκαν στο διάστημα από 13/5/2016 ως 30/4/2019. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν σε αυτό το διάστημα, έπρεπε να υπολογιστούν στο 50% επί της αρχικής σύνταξης που λάμβαναν οι θανόντες σύζυγοι, ενώ ο ΕΦΚΑ τους κατέβαλε το 50%, αφού προηγουμένως είχε επανυπολογίσει τη σύνταξη των θανόντων σε μικρότερο ποσό από την αρχική. Οι διαφορές που προκύπτουν φτάνουν ως και τα 7.800 ευρώ και ήδη ο ΕΦΚΑ με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Παράλληλα τα αναδρομικά για το περίφημο 11μηνο (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) συνεχίζουν να καταβάλλονται, αλλά αποκλειστικά σε όσους κατέθεσαν αγωγές στα Δικαστήρια. Οι συνταξιούχοι που δικαιώνονται στα Πρωτοδικεία βλέπουν στους λογαριασμούς τους ποσά από 2.500 έως 3.000 ευρώ, με κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνούν ακόμα και τα 3.000 ευρώ. Στα ποσά αυτά προστίθενται τόκοι που μπορεί να φτάσουν τα 1.000 ευρώ, με επιτόκιο 6%, υπολογιζόμενο από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής.