Η ΔΥΠΑ ολοκλήρωσε τις πληρωμές Φεβρουαρίου, καλύπτοντας εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αυτές αποτελούν ουσιαστικό μέρος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.
Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία παροχών
Με τις πληρωμές αυτές, η ΔΥΠΑ διατηρεί τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής, την προστασία οικογενειών και την ενίσχυση της απασχόλησης. Η τακτική δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων αντικατοπτρίζει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία προς τους πολίτες.