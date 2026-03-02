Αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων ανά κατηγορία παροχών, καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες.

Η ΔΥΠΑ ολοκλήρωσε τις πληρωμές Φεβρουαρίου, καλύπτοντας εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αυτές αποτελούν ουσιαστικό μέρος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία παροχών

Με τις πληρωμές αυτές, η ΔΥΠΑ διατηρεί τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής, την προστασία οικογενειών και την ενίσχυση της απασχόλησης. Η τακτική δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων αντικατοπτρίζει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία προς τους πολίτες.