Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία του προγράμματος, μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δράσης.

Με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζεται ο ρόλος της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της δράσης RepowerEU.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ ορίζεται ως φορέας πληρωμών και πιστοποίησης για τη διαδικασία ανακύκλωσης των παλαιών συσκευών που αντικαθίστανται μέσω του προγράμματος. Η εταιρεία, η οποία αποτελεί πιστοποιημένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι οι παλιές συσκευές οδηγούνται σε νόμιμη και ορθή ανακύκλωση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της δράσης.

Παράλληλα, η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και την εκκαθάριση των δαπανών που συνδέονται με την ανακύκλωση, καθώς και για την καταβολή της αναλογούσας επιδότησης προς τους προμηθευτές. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία του προγράμματος, μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δράσης.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι η εταιρεία θα καλύπτει μόνο πραγματικές διαχειριστικές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της στο πρόγραμμα και όχι με τη συνήθη λειτουργία της, με ανώτατο όριο το 1,5% των καταβληθέντων ποσών επιδότησης. Ο έλεγχος της ορθότητας των πληρωμών θα πραγματοποιείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από ορκωτό ελεγκτή, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά ή μη νόμιμες πληρωμές θα επιστρέφονται στο δημόσιο.