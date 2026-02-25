Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία Capital Tankers, αποτιμάται στα 5,1 δισ. δολάρια και σχεδιάζει να αντλήσει έως 345 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών στη νορβηγική πρωτεύουσα, με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος.

Στη δημιουργία ενός νέου σχήματος στην αγορά των δεξαμενόπλοιων προχωρά ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω της απόσχισης του στόλου των τάνκερς και της εισαγωγής του σε ξεχωριστή εταιρεία με έδρα την Αθήνα και παρουσία στη χρηματιστηριακή αγορά του Όσλο. Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία Capital Tankers, αποτιμάται στα 5,1 δισ. δολάρια και σχεδιάζει να αντλήσει έως 345 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών στη νορβηγική πρωτεύουσα, με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος.

Η εισαγωγή της Capital Tankers αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τις 17 Μαρτίου στην αγορά Euronext Growth Oslo, με συντονιστές της συναλλαγής τις Fearnley Securities και Pareto Securities. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας θα είναι ο Τζέρι Καλογηράτος, ο οποίος σε δήλωσή του χαρακτήρισε την Capital Tankers «μοναδική επενδυτική ευκαιρία» στον νεότερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο στόλο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, επισημαίνοντας την υποστήριξη από έναν από τους κορυφαίους ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως, τις ισχυρές προοπτικές δημιουργίας ταμειακών ροών, την ελκυστική αποτίμηση και τη σαφή δέσμευση για αποδόσεις προς τους μετόχους.

Η κίνηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για την αγορά δεξαμενόπλοιων, καθώς οι ναύλοι για VLCCs κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου διαπραγματεύονται πάνω από την καθαρή αξία ενεργητικού τους. Η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει τη δραστηριότητά της με στόλο 30 πλοίων, εκ των οποίων 12 VLCCs, 10 suezmaxes και οκτώ aframaxes/LR2s. Τρία πλοία βρίσκονται ήδη εν πλω, ενώ πέντε ακόμη αναμένεται να μεταβιβαστούν από τον όμιλο Μαρινάκη εντός τριμήνου από την εισαγωγή.

Ο βασικός κορμός του στόλου, ωστόσο, αποτελείται από 22 υπό ναυπήγηση δεξαμενόπλοια, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης για επιπλέον 13 πλοία σε προκαθορισμένες τιμές, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από τη Capital Maritime & Trading. Παράλληλα, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του κ. Μαρινάκη για διαφοροποιημένη και διεθνοποιημένη παρουσία στις κεφαλαιαγορές, καθώς ο όμιλος διαθέτει ήδη εισηγμένο όχημα στις ΗΠΑ για τη μεταφορά αερίων, την Capital Clean Energy Carriers.