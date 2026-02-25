Ο 40χρονος έχει τις αισθήσεις του και η επιχείρηση απεγκλωβισμού του είναι σε εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λάρισα, όταν 40χρονος άνδρας έπεσε σε πηγάδι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή στον δρόμο Τυρνάβου – Λάρισας, πίσω από εγκαταστάσεις επιχείρησης της περιοχής σύμφωνα με το larissanet.gr. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, οι οποίες επιχειρούν τον απεγκλωβισμό του άνδρα με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. O 40χρονος έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με τους διασώστες.

Στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις μόλις ολοκληρωθεί η διάσωση.