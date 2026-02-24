Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο εξυπηρετούμενα όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με διαφορετικούς όρους και διαδικασίες

Η doValue Greece συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της ρύθμισης που θέσπισε η Πολιτεία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, στο πλαίσιο του Ν. 5264/2025, δίνοντας τη δυνατότητα σε δανειολήπτες να μετατρέψουν τις οφειλές τους σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, έχουν ήδη συγκροτηθεί εξειδικευμένες ομάδες στελεχών με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων όσων επιλέξουν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση.

Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο εξυπηρετούμενα όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με διαφορετικούς όρους και διαδικασίες. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα εμφανίζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, οι αιτήσεις μετατροπής σε ευρώ υποβάλλονται απευθείας στη doValue Greece και συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία από τις 19 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο νόμος προβλέπει αποκλειστικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου, βάσει της οποίας θα υπολογιστεί η βελτιωμένη ισοτιμία για τη μετατροπή, είναι εκείνη που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην εταιρεία.

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι δανειολήπτες έχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Μπορούν είτε να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, οπότε η οφειλή τους μετατρέπεται σε ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία, είτε να έρθουν σε απευθείας επικοινωνία με τη doValue Greece και να ζητήσουν ρύθμιση της οφειλής τους στο ελβετικό νόμισμα. Στη δεύτερη περίπτωση, εφόσον το αίτημα αξιολογηθεί θετικά και συμφωνηθεί ρύθμιση, η οφειλή καθίσταται εξυπηρετούμενη και ο δανειολήπτης μπορεί στη συνέχεια να αιτηθεί τη μετατροπή της σε ευρώ με τη βελτιωμένη ισοτιμία που προβλέπει ο νόμος.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της doValue Greece, Θοδωρής Καλαντώνης, τονίζει ότι η επιτυχία της ρύθμισης προϋποθέτει σαφή οριοθέτηση των δικαιούχων, επισημαίνοντας πως «πρέπει να ξεκαθαριστεί η περίμετρος των ευάλωτων νοικοκυριών», ώστε τα οφέλη του μέτρου να κατευθυνθούν σε όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 5264/2025 επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό κέντρο της doValue Greece στο 210 4847500 ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας.