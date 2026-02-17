Οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται δάνεια περισσότερων από 2,6 εκατομμύρια οφειλετών, συνολικού ύψους άνω των 92 δισ. ευρώ

Έμφαση στις διμερείς ρυθμίσεις, αλλά και θεαματική αύξηση των ρυθμίσεων μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, καταγράφουν τα απολογιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των εταιριών-μελών της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) για το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται δάνεια περισσότερων από 2,6 εκατομμύρια οφειλετών, συνολικού ύψους άνω των 92 δισ. ευρώ, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2025. Από το σύνολο αυτό, ποσό 44,5 δισ. ευρώ αφορά τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής».

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις προχώρησαν σε ρυθμίσεις δανείων συνολικού ύψους 6,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με το 2024. Οι διμερείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δισ. ευρώ αφορούσαν χαρτοφυλάκια εκτός τραπεζικών ισολογισμών. Παράλληλα, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ρυθμίστηκαν δάνεια ύψους 1,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο άνω του 50% σε ετήσια βάση, ενώ στο ίδιο επίπεδο, στα 1,6 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκαν και οι ρυθμίσεις μέσω του Ν. 3869/2010.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δανειοληπτών. Κατά το 2025, τα τηλεφωνικά κέντρα των εταιριών-μελών δέχονταν κατά μέσο όρο περισσότερες από 100.000 κλήσεις συναλλασσόμενων κάθε μήνα, αριθμός αυξημένος κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, καταγράφηκαν περίπου 32.500 αιτήματα συναλλασσόμενων μηνιαίως, αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση, με τον μέσο χρόνο απόκρισης να διαμορφώνεται στις 10 ημέρες. Τα έγγραφα παράπονα ανήλθαν σε 1.310 κατά μέσο όρο τον μήνα, με τον χρόνο απάντησης να μειώνεται κατά τρεις ημέρες σε σύγκριση με το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ έχουν αναπτύξει και λειτουργούν ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μέσω των οποίων οι δανειολήπτες έχουν άμεση, ασφαλή και διαφανή πρόσβαση στην εικόνα της οφειλής τους, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Μέχρι σήμερα, 122.000 δανειολήπτες έχουν εγγραφεί στις σχετικές πλατφόρμες και αξιοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τη σχετική πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, οι εταιρίες που διαχειρίζονται τέτοια χαρτοφυλάκια δηλώνουν έτοιμες να ανταποκριθούν άμεσα, προκειμένου να διεκπεραιώσουν ταχέως τις αιτήσεις των οφειλετών που θα επιλέξουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προβλέπει το άρθρο 128 του Ν. 5264/2025.