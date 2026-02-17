Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ το 2026, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευσή τους για την άμεση προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Με κεντρικό μήνυμα ότι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ αποτελεί τη στρατηγική απάντηση της Ευρώπης στις σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις, ολοκληρώθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωοικονομικών πιέσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ενημέρωσε τους ομολόγους του για τα συμπεράσματα της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup, στην οποία προήδρευσε και η οποία επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του ενιαίου νομίσματος και στη θωράκιση της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως υπογραμμίστηκε, η ενδυνάμωση του ευρώ συνιστά κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των εντεινόμενων γεωοικονομικών προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ το 2026, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευσή τους για την άμεση προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN που ακολούθησε, με τη συμμετοχή των 27 υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP), με στόχο να καταστεί πραγματικά προσβάσιμο σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της ενίσχυσης των επικουρικών συντάξεων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που «ενδιαφέρει ευρέως τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη». Τόνισε τη στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια απλοποίησης του κανονισμού για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν, υπογραμμίζοντας ότι αυτό «θα πρέπει να είναι απλό, οικονομικά αποδοτικό και ασφαλές». Αναφερόμενος στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η υλοποίησή της «θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς».

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε συνάντηση με τη Φινλανδή ομόλογό του, Riikka Purra, με την οποία αντάλλαξαν απόψεις τόσο για τα θέματα του Eurogroup και του ECOFIN όσο και για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Φινλανδίας.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Καναδό υπουργό Οικονομικών François-Philippe Champagne, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Eurogroup. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Καναδά, ενώ οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν προσκλήσεις για μελλοντικές συναντήσεις εργασίας.