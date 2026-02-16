Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο Παναθηναϊκός έρχεται αντιμέτωπος με τη Βικτόρια Πλζεν.

Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά την πρώτη αναμέτρηση για τη νοκ αουτ φάση των Play – offs του UEFA Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βικτόρια Πλζεν.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν μία γνώριμη αντίπαλο στον δρόμο για την πρόκριση στους «16», καθώς οι Τσέχοι είχαν επισκεφθεί το ΟΑΚΑ και στη League Phase, με το αποτέλεσμα τότε να είναι 0 - 0.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα προσπαθήσει να υποχρεώσει την Βικτόρια Πλζεν στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, καθώς είναι η μοναδική ομάδα που τελείωσε αήττητη την πρώτη φάση, καινα κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς της Τσεχίας μία εβδομάδα μετά.

Η κακή πορεία στο πρωτάθλημα, αλλά και ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του Κυπέλλου μετατρέπουν τους ευρωπαϊκούς αγώνες του Παναθηναϊκού σε προτεραιότητα για την εξέλιξη της σεζόν για την ομάδα των πρασίνων, που θα επιδιώξουν να προκριθούν για 2η διαδοχική σεζόν στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, η οποία εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στοantenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+ θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης θα μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κλίμα του ματς με την Pre-Game εκπομπή που θα μεταδοθεί στις 21:30 στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football σε απευθείας σύνδεση με το ΟΑΚΑ και να παρακολουθήσουν δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, αλλά και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=xxRwi3dSd-A}

Στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ από το Μαρούσι και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο για τον σχολιασμό και την ανάλυση του αγώνα τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ενώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, καλεσμένοι δίπλα στον Γρηγόρη Ατρείδη θα είναι ο θρύλος του Παναθηναϊκού Χουάν Ραμόν Ρότσα και ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

Ακόμα, θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα του Δικεφάλου στην ενδιάμεση Play-off φάση. Και φυσικά, όλα τα γκολ της βραδιάς από το UEFA Europa League και το UEFA Conference League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Δείτε όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, κάθε Πέμπτη ζωντανά, σε όλες τις συσκευές μέσα από το ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr), μαζί με όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT.

Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι!