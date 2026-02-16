Στο Νο34 της παγκόσμιας κατάταξης η Μαρία Σάκκαρη.

Μετά την εντυπωσιακή πορεία της στο τουρνουά της Ντόχα, η Μαρία Σάκκαρη έκανε «άλμα» 18 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη.

Στη Ντόχα η πρωταθλήτρια του τένις έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όταν έχασε από την Καρολίνα Μούχοβα, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο. Έπειτα από αυτή την πορεία, ανέβηκε στο Νο34 της παγκόσμιας κατάταξης, στην κορυφή της οποίας παραμένει η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Μετά τις καλές εμφανίσεις στη Ντόχα, η Σάκκαρη αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Ντουμπάι, προκειμένου να πάρει μια «ανάσα» προτού στρέψει το βλέμμα της στο Indian Wells, σύμφωνα με το sdna.

Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που συνεχίζει με το τουρνουά στη Ντόχα το οποίο ξεκινά σήμερα, υποχώρησε μία θέση και βρίσκεται στο Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης.