Oι Αρχές συνεχίζουν την προσεκτική διερεύνηση των συνθηκών των θανάτων.

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι δύο αδελφές, 66 και 68 ετών, βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην περιοχή της Εγλυκάδας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news και οι δύο γυναίκες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας: η μία ήταν κατάκοιτη, ενώ η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη. Η ειδοποίηση στις Αρχές έγινε από το οικογενειακό τους περιβάλλον, με αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Για να εισέλθουν στο διαμέρισμα, χρειάστηκε η βοήθεια κλειδαρά, όπου βρήκαν τις δύο αδελφές χωρίς τις αισθήσεις τους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοκτονίας, και όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.