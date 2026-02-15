Ένας 63χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδελφό του.

Τραγική κατάληξη είχε ο καβγάς μεταξύ δύο αδελφών χθες Σάββατο (14/2), στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.

Ο μικρότερος από τα δύο αδέλφια, ηλικίας 63 ετών, υπό την επήρεια αλκοόλ τραυμάτισε θανάσιμα τον 67χρονο με δύο μαχαιριές στην καρωτίδα και στην κοιλιακή χώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfbrlde0ojd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο δράστης συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της κατάστασης μέθης που βρισκόταν, δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πράξης του.

Τα δύο αδέλφια συγκατοικούσαν το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους, καθώς το θύμα, είχε επιστρέψει στο χωριό από το Ηράκλειο όπου διέμενε.

Στο χωριό μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Βιάννου αλλά και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για τη δολοφονία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καβγάς ανάμεσα στα δύο αδέλφια ήταν για ασήμαντη αφορμή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfbe97inpwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου υπήρχε ένταση μεταξύ των δύο ανδρών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfajwk6eejd?integrationId=40599y14juihe6ly}