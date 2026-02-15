Όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν την τελική ευθεία για το 2030, όπου τα μεταβατικά όρια θα αποτελούν παρελθόν και ο γενικός κανόνας θα είναι αμείλικτος: πλήρης σύνταξη στα 67 ή στα 62 με απαραίτητα 40 έτη ασφάλισης.

Το 2026 αναδεικνύεται σε έτος-ορόσημο για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, καθώς αποτελεί μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για χιλιάδες «παλαιούς» ασφαλισμένους να ξεκλειδώσουν την πόρτα της εξόδου πριν από το γενικό όριο των 62 ετών. Περισσότεροι από 140.000 εργαζόμενοι αναμένεται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, με τα όρια ηλικίας να κυμαίνονται μεταξύ 58,5 και 61,6 ετών, εφόσον είχαν προνοήσει να κατοχυρώσουν δικαίωμα πριν από το 2018.

Η «μεγάλη φυγή» δεν αφορά μόνο την ανάγκη για ξεκούραση, αλλά και τη χρήση των μεταβατικών ορίων που σταδιακά εκπνέουν. Το σημαντικότερο; Σε πολλές περιπτώσεις, η πρόωρη έξοδος δεν συνοδεύεται από τη συνήθη «καμπάνα» της μειωμένης σύνταξης, επιτρέποντας στους δικαιούχους να λάβουν το πλήρες ποσό χωρίς το πέναλτι του 30% στην εθνική σύνταξη.

Δημόσιο: Η Κυριαρχία της 25ετίας

Στον δημόσιο τομέα, ο «χρυσός κανόνας» για την έξοδο πριν τα 62 βασίζεται στη συμπλήρωση της 25ετίας μέχρι το 2012. Συγκεκριμένα:

Οι τυχεροί της 35ετίας: Υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 και έφτασαν τα 35 έτη ασφάλισης (μαζί με το 58ο έτος ηλικίας) έως το τέλος του 2021, μπορούν το 2026 να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Η γενιά του 2011-2012: Όσοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και 36 έτη ασφάλισης έως το 2021, αποχωρούν φέτος στα 61,6 έτη. Το ίδιο όριο ηλικίας (61,6) ισχύει και για όσους είχαν 25ετία το 2012 και 37 έτη έως το 2021.

Γονείς και Τρίτεκνοι: Μια ιδιαίτερη κατηγορία αφορά όσους διορίστηκαν την περίοδο 1983-1992. Αν συμπλήρωσαν 25ετία με ανήλικο παιδί έως το 2012, «κλειδώνουν» πλήρη σύνταξη σε ηλικίες που ξεκινούν από τα 58,5 έτη.

Πρώην ΙΚΑ: Το Προφίλ των Μητέρων

Για τον ιδιωτικό τομέα, το εισιτήριο για νωρίτερη συνταξιοδότηση κρατούν κυρίως οι μητέρες που είχαν ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης την περίοδο 2010-2012.

Μητέρες γεννημένες το 1965: Με 5.500 ένσημα το 2011 και ανήλικο, βγαίνουν στη σύνταξη φέτος στα 58,5 έτη.

Μητέρες γεννημένες το 1966: Με τις ίδιες προϋποθέσεις, έχουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στα 60,2 έτη.

Μητέρες γεννημένες το 1967: Εφόσον είχαν τα απαραίτητα ένσημα το 2010, μπορούν επίσης να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη εντός του 2026.

Γυναίκες με 5.500 ένσημα το 2012: Αν συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018, συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη στα 61.

Βαρέα και Ειδικά Ταμεία

Στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ), τα όρια παραμένουν σταθερά, λειτουργώντας ως ανάχωμα στις γενικές αυξήσεις. Με 10.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 7.500 στα Βαρέα), η μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 60 και η πλήρης στα 62.

Στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών, οι ασφαλισμένοι πριν από το 1982 που συμπλήρωσαν 35ετία έως το 2021, αποχωρούν επίσης στα 61,6 έτη. Οι μητέρες σε αυτά τα ταμεία με 25ετία το 2011 και ανήλικο, μπορούν να δουν την πόρτα της εξόδου ακόμα και στα 58,5 έτη, εφόσον είχαν κλείσει το 50ό ή 52ο έτος έως το 2017.

Το ρεκόρ του ΕΦΚΑ και η Γενιά των Baby Boomers

Η μαζική έξοδος δεν είναι θεωρητική. Το 2025 έκλεισε με ιστορικό ρεκόρ 225.803 αιτήσεων συνταξιοδότησης, το υψηλότερο από τη σύσταση του ΕΦΚΑ. Η τάση αυτή, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα κορυφωθεί την ερχόμενη διετία, καθώς η γενιά των Baby Boomers αποχωρεί οριστικά από την αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερα στο Δημόσιο, η φυγή αυτή προκαλεί τριγμούς σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία. Μόνο το 2025 αποχώρησαν πάνω από 17.000 μόνιμοι υπάλληλοι, με τους εκπαιδευτικούς να κρατούν τα πρωτεία των αιτήσεων κάθε Σεπτέμβριο.

Όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν την τελική ευθεία για το 2030, όπου τα μεταβατικά όρια θα αποτελούν παρελθόν και ο γενικός κανόνας θα είναι αμείλικτος: πλήρης σύνταξη στα 67 ή στα 62 με απαραίτητα 40 έτη ασφάλισης.