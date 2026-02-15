Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, τους θυελλώδεις νότιους ανέμους, καθώς και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα.

Κακοκαιρίαεξπρές μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Κυριακή σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και την ΕΜΥ. Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, τους θυελλώδεις νότιους ανέμους, καθώς και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα.

Μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προχώρησε στην έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού χθες, προειδοποιώντας για το ιδιαίτερο αυτο κοκτέιλ.

Σημειώνεται πως τα έντονα φαινόμενα άρχισαν να εκδηλώνονται από χθες το βράδυ και θα κρατήσουν ως και σήμερα, Κυριακή (15/02), το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο επιδείνωσης καιρού, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στην Κέρκυρα, τους Παξούς, την Ήπειρο, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και το απόγευμα της Κυριακής.

Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν θυελλώδεις και θα αγγίξουν και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια)

Οι συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Γενικά χαρακτηριστικά

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά, μέχρι το πρωί στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο θα είναι έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία στα νότια θα είναι σημαντική.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ που πολύ γρήγορα θα γίνουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 7 με 8, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το μεσημέρι και από τα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Σταδιακά και από τα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών μέχρι το πρωί και στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Μέχρι νωρίς το πρωί νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι 6 με 8 στα ανατολικά τοπικά 9, σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στη βόρεια Κρήτη έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.