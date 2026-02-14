Περιφέρεια και Δήμοι είναι σε συνεχή κινητοποίηση, ωστόσο οι αδιάκοπες βροχές έχουν δυσκολέψει πολύ την κατάσταση κυρίως στο οδικό δίκτυο.

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών χτύπησε την Ήπειρο, με την Πρέβεζα να βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες κατολισθήσεις, με τα προβλήματα να αυξάνονται τις τελευταίες ώρες. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, όπου σημειώνονται διαδοχικές κατολισθήσεις που κόβουν τους δρόμους στη μέση ενώ βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητα.

Όπως ανέφερε στο Epiruspost ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, προβλήματα εντοπίζονται σε όλο το παραλιακό μέτωπο, ενώ μεταφέρονται προστατευτικά μέσα για να περιοριστεί ο κίνδυνος από πτώσεις βράχων και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Εκτός από την Εθνική Οδό, ένω σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στη Μυρσίνη, όπου μεγάλη κατολίσθηση καταγράφηκε στην είσοδο του χωριού. Στην περιοχή της Πάργας, βράχια καταπλάκωσαν οχήματα, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά φαινόμενα κατολισθήσεων τις τελευταίες ημέρες.

Ο δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς δήλωσε στο Epiruspost ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί χρόνος. Όπως εξήγησε, η παρατεταμένη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία της περιοχής προκαλούν συνεχείς καταπτώσεις, καθώς το έδαφος γίνεται εξαιρετικά ασταθές.

Δείτε εικόνες: