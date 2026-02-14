Αυτό ήταν το τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη για τον Ολυμπιακό στη Super League, την ώρα που η ομάδα της Λιβαδειάς έβγαλε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας και είχε ακυρωμένο γκολ μέσω VAR, για να φθάσει σε μία ιστορική νίκη, αλλά έστω κι έτσι, παρέμεινε στην 4η θέση της Super League.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό και έμεινε στο 0-0 για την 21η αγωνιστική της Super League, χάνοντας δύο ακόμη βαθμούς στη “μάχη” για την κορυφή της βαθμολογίας.

Παρότι βρέθηκε με παίκτη παραπάνω από το 41′ και την αποβολή του Όζμπολτ με δύο κίτρινες κάρτες για τον Λεβαδειακό, ο Ολυμπιακός δεν αξιοποίησε το αριθμητικό πλεονέκτημα και τις χαμένες ευκαιρίες, έχοντας και δοκάρι με τον Αντρέ Λουίζ, για να μείνει τελικά στην ισοπαλία.

Το παιχνίδι

Ολυμπιακός και Λεβαδειακός μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και δημιούργησαν γρήγορο ρυθμό στα πρώτα λεπτά, έχοντας από ένα καλό σουτ που σταμάτησε σε αντίπαλο, πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια οι Πειραιώτες πήραν τον έλεγχο του αγώνα, με μεγαλύτερη κατοχή, αλλά δυσκολεύτηκαν και πάλι να δημιουργήσουν ευκαιρίες για γκολ. Ο ρυθμός του ματς έπεσε και ο Λεβαδειακός δεν έβρισκε χώρους για αντεπιθέσεις, αλλά δεν “απειλήθηκε” κιόλας ιδιαίτερα από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία κεφαλιά άουτ με τον Λουίζ στο 39′, αλλά αμέσως μετά ευτύχησε να μείνει με παίκτη λιγότερο. Ο Όζμπολτ δέχθηκε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και δευτερόλεπτα αργότερα έκανε τάκλιν στον Τζολάκη, για να δεχθεί και μία δεύτερη και να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός είχε έτσι την ευκαιρία να πιέσει τον Λεβαδειακό και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα γκολ. Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να σκοράρουν όμως, με τον Τσικίνιο και τον Ροντινέι να μην μπορούν να νικήσουν τον Λοντίγκιν και τον Λουίζ να έχει ένα καλό σουτ λίγο άουτ.

Το ματς πήρε ξανά “φωτιά” στο 70′, όταν ο Λεβαδειακός σκόραρε στην αντεπίθεση με τον Παλάσιος, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, για να “αγγίξει” αμέσως μετά το γκολ ο Λουίζ και πάλι, σουτάροντας στο κάθετο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων, από καλή θέση μέσα στην περιοχή.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει μέχρι τέλους τον Λεβαδειακό και είχε δύο καλές στιγμές ακόμη, με κεφαλιά του Τσικίνιο και “ψαλιδάκι” του Ελ Κααμπί, αλλά το γκολ δεν ήρθε ποτέ και το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες στην 21η αγωνιστική της Super League.

Οι συνθέσεις στο Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λαμαράνα (46′ Πεντρόσο), Τσοκάι, Βέρμπιτς (64′ Αμπού Χάνα), Παλάσιος (75′ Νίκας), Κωστή (90’+1′ Οζέγκοβιτς), Όζμπολτ.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι (69′ Κοστίνια), Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο (84′ Γιαζίτζι), Έσε, Μουζακίτης (69′ Νασιμέντο), Τσικίνιο (69′ Κλέιτον), Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.