Ο Ολυμπιακός συνεχίζεις τις υψηλές πτήσεις στην πρώτη τετράδα της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν την δεύτερη διαδοχική τους νίκη, σε ένα ματς-ντέρμπι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και έκαναν σημαντικό βήμα εδραίωσης στην πρώτη τετράδα.

Σε μεγάλη βραδιά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ξανά ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσθέτει άλλους 18. Από τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Τζόρνταν Νγουόρα με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έχει σερί 18-9 (εκρεμεί ο εντός έδρας εξ'αναβολής αγώνας κόντρα στην Φενέρμπαχτσε) μένοντας στην δεύτερη θέση, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποχωρεί στο 16-12.

Επόμενη αγωνιστική για τους «Πειραιώτες» στις 25 Φεβρουαρίου, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ζαλγκίρις στο Κάουνας.