Τα βρέφη που βρέθηκαν νεκρά γεννήθηκαν κάποια στιγμή μεταξύ 2011 και 2018.

Η 50χρονη που συνελήφθη για την υπόθεση των βρεφών που βρέθηκαν νεκρά σε καταψύκτη στη Γαλλία παραδέχθηκε ότι τα έβαλε η ίδια εκεί, μόλις τα γέννησε.

Η γυναίκα, που συνελήφθη μετά τον εντοπισμό των νεκρών βρεφών σε καταψύκτη σπιτιού στο Αϊβιγιέρ του Οτ Σον, στην ανατολική Γαλλία, είπε στην ανάκριση ότι γεννήθηκαν κάποια στιγμή μεταξύ 2011 και 2018.

Η φριχτή υπόθεση άρχισε να αποκαλύφθηκε την Τρίτη. Ένα μέλος της οικογένειας βρήκε στον καταψύκτη ένα νεκρό βρέφος και ειδοποίησε τις αρχές. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν εκεί εντόπισαν και δεύτερο βρέφος νεκρό μέσα στον καταψύκτη. Η 50χρονη- που ήταν η μόνη που χρησιμοποιούσε τη συσκευή- εγκατέλειψε αιφνιδιαστικά το σπίτι τον Δεκέμβριο.

Στην ανάκριση, η γυναίκα είπε ότι γέννησε μόνη στο σπίτι και αμέσως μετά τύλιξε τα νεογέννητα και τα τοποθέτησε στον καταψύκτη στο πλυσταριό, περιέγραψε ο εισαγγελέας της Μπεζανσόν, Σεντρίκ Λοζλέν, σε συνέντευξη Τύπου.

Η γυναίκα είπε ότι έκρυψε τις εγκυμοσύνες της από την οικογένεια και τους φίλους της, βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες όταν τη ρωτούσαν για την αύξηση των κιλών της, ενώ φορούσε φαρδιά ρούχα προκειμένου να κρύβει το σώματός της. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης «έκλαιγε και έλεγε ότι λυπάται για τα παιδιά και για την οικογένειά της», σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μητέρα, που έχει αποκτήσει εννέα παιδιά με τρεις άνδρες, εγκατέλειψε το σπίτι τον Δεκέμβριο. Πίσω άφησε τα τέσσερα μικρότερα παιδιά της, ηλικίας από 14 έως 20 ετών, τον πατέρα τους και ένα μεγαλύτερο παιδί από άλλη σχέση.

Μετά τον εντοπισμό των νεκρών βρεφών, εντοπίστηκε στο Παρίσι και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση. Ο σύντροφός της, που επίσης συνελήφθη, δήλωσε ότι αγνοούσε παντελώς τις δύο τελευταίες εγκυμοσύνες και μέχρι στιγμής δεν του έχει ασκηθεί δίωξη.

Αύριο, Παρασκευή, θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή στα δύο βρέφη, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του θανάτου τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP