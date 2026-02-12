Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, δίνεται παράταση μέχρι την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Παράταση στην προθεσμία υποβολής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. γνωστοποίησε νέα ημερομηνία για την υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ μισθολογικών περιόδων Νοεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, έως τη Τετάρτη 25/02/2026 παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., για την ασφάλιση εργαζομένων τους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) προηγούμενων μισθολογικών περιόδων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση της νέας γραμμογράφησης της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων (σχετικό το με αρ. πρωτ. 2120927/16.12.2025 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α.).