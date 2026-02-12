Από την σύγκρουση των δύο πολεμικών πλοίων υπήρξαν δύο τραυματισμοί.

Το αντιτορπιλικό «USS Truxtun» και το πλοίο υποστήριξης ταχείας μάχης κλάσης Supply USNS Supply (T-AOE-6) συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού. Ειδικότερα, το αντιτορπιλικό «USS Truxtun» χτύπησε με δύναμη πλοίο ανεφοδιασμού στην Καραϊβική με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Μάλιστα τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο από την σύγκρουση και φαίνεται ξεκάθαρα ότι το αντιτορπιλικό ξύνει με την πλώρη του την πλευρά του σκάφους ανεφοδιασμού.

Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τη σύγκρουση σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα.

«Το αντιτορπιλικό USS Truxtun (DDG103) με κατευθυνόμενους πυραύλους κλάσης Arleigh Burke και το πλοίο υποστήριξης ταχείας μάχης κλάσης Supply USNS Supply (T-AOE-6) συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού στη θάλασσα», δήλωσε ο Συνταγματάρχης Emmanuel Ortiz. «Δύο μέλη του προσωπικού ανέφεραν ελαφρούς τραυματισμούς και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Και τα δύο πλοία ανέφεραν ότι έπλευσαν με ασφάλεια. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Ρουτίνα αλλά επικίνδυνη ελιγμός

Οι επιχειρήσεις ανεφοδιασμού στη θάλασσα επιτρέπουν στα πολεμικά πλοία να ανεφοδιάζονται με καύσιμα, τρόφιμα, πυρομαχικά και άλλες προμήθειες χωρίς να επιστρέφουν στο λιμάνι. Τα δύο πλοία πλέουν παράλληλα με αντίστοιχες ταχύτητες, ενώ συνδέονται μεταξύ με τη διαδικασία να απαιτεί ακριβή συντονισμό που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες μετά από ημέρες σχεδιασμού.

Το Ναυτικό έχει εντείνει τέτοιες επιχειρήσεις τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατιωτικής συγκέντρωσης στην Καραϊβική. Από τον Αύγουστο, πολεμικά πλοία έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.