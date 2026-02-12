«Δεν προκάλεσα εγώ το σκάνδαλο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες», δήλωσε ο Ουκρανός.

Ο Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς δήλωσε ότι ακόμα δεν καταλαβαίνει γιατί τον απέκλεισε η ΔΟΕ και πλέον ελπίζει σε ένα νέο «θαύμα στον πάγο» όπως είπε, στην ακρόαση του CAS, προκειμένου να καταφέρει να συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Το πρωί της Πέμπτης, ο 27χρονος με το «κράνος της μνήμης», που έχει φωτογραφίες Ουκρανών αθλητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, αποκλείστηκε από τη διοργάνωση με απόφαση της ΔΟΕ, λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγωνίσματός του. Προηγήθηκε συνάντησή του με την πρόεδρο της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, η οποία προσπάθησε να τον μεταπείσει.

«Δεν κατάλαβα ποιο κανονισμό παραβίασα. Το άρθρο 50 (το Ολυμπιακού Χάρτη) ή εκείνον που αφορά την έκφραση των αθλητών; Αποκλείστηκα, αλλά ακόμα δεν καταλαβαίνω το γιατί», δήλωσε ο Χεράσκεβιτς, που θεωρούνταν από τα φαβορί για μετάλλιο στο σκέλετον. Ο κανονισμός περί έκφρασης των αθλητών είναι ασαφής και αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνειών, παρατήρησε σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης.

Το πρωί της Παρασκευής (στις 09:00, ώρα Ιταλίας), θα γίνει η ακροαματική διαδικασία στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS), στο οποίο προσέφυγε κατά της απόφασης για τον αποκλεισμό του.

«Έχω μια ελπίδα για άλλο ένα θαύμα στον πάγο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση αύριο», δήλωσε και σημείωσε ότι έκανε πολλές θυσίες και μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες και η ΔΟΕ του το στέρησε αυτό «τόσο εύκολα». Αν δεν προκύψει θετικό αποτέλεσμα στο CAS, τότε άφησε να εννοηθεί ότι θα στραφεί στα πολιτικά δικαστήρια.

«Το πρόβλημα είναι ότι ακυρώθηκα περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Η Κίρστι Κόβεντρι επεσήμανε ότι το ζήτημα είναι τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μόνο που δεν ήμουν εκεί, δεν είχα την ευκαιρία να παραβιάσω τον κανονισμό», σχολίασε, ενώ πρόσθεσε ότι η πρόεδρος της ΔΟΕ παραδέχθηκε πως δεν υπήρχε παραβίαση στις προπονήσεις, επειδή χρησιμοποίησε το κράνος.

Ερωτηθείς αν του προτάθηκε κάποιος συμβιβασμός, ο Χεράσκεβιτς απάντησε: «Υπήρχαν κάποιες προσφορές. Να φέρει ο πατέρας μου το κράνος, αλλά να αγωνιστώ με άλλο και να μου τηλεμεταφερθεί με κάποιο τρόπο στον τερματισμό, ώστε να το χρησιμοποιήσω στη μικτή ζώνη. Είπα στην κ. Κόβεντρι ότι αν η ανησυχία της αφορά τον αγωνιστικό χώρο, θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος και να μην το δει κανείς. Αλλά ξαφνικά δεν υπήρχε λύση για την κ. Κόβεντρι».

Ο Ουκρανός αθλητής επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων έχουν εμφανιστεί πολλές ρωσικές σημαίες στις κερκίδες και σε κράνος αθλητή, αλλά δεν υπήρξαν κυρώσεις.

«Δεν προκάλεσα εγώ το σκάνδαλο»

«Δεν ήθελα ποτέ αυτό το σκάνδαλο. Δεν είμαι εκείνος που το προκάλεσε. Θα προτιμούσα να μην χρειάζεται να τιμήσω τη μνήμη αυτών των αθλητών. Θα προτιμούσα να είναι ζωντανοί και να βρίσκονται εδώ», τόνισε.

Εξάλλου, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Ισραηλινός αθλητής, επίσης του σκέλετον, Τζάρεντ Φάιρστοουν φόρεσε κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης ένα κιπά που τιμούσε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου. «Δεν θέλω να το δω ως διάκριση, αλλά πολλοί το πιστεύουν. Η ΔΟΕ πρέπει να το σκεφτεί αυτό».

Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, ο Χεράσκεβιτς θέλησε να κάνει εκείνος κάποιες ερωτήσεις στους δημοσιογράφους. «Ποια είναι η άποψή σας για τις ενέργειες της ΔΟΕ;», τους ρώτησε και κάποιοι γέλασαν. «Γιατί πιστεύετε ότι συμπεριφέρονται έτσι;», είπε λίγες στιγμές μετά. «Θα σου πούμε όταν καταλάβουμε», του απάντησε ρεπόρτερ.

Λίγη ώρα νωρίτερα, η ουκρανική ομάδα στο λουτζ εξέφρασε την υποστήριξκή της στον Χεράσκεβιτς, όταν γονάτισαν και σήκωσαν ψηλά τα κράνη τους.