Τα δάκρυα και η εξήγηση της Κόβεντρι, για τον αποκλεισμό του Χεράσκεβιτς από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Η ΔΟΕ απέκλεισε τον Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς από το σκέλετον των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026, για το «κράνος της μνήμης», με τις φωτογραφίες Ουκρανών αθλητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Ο 27χρονος συνέχισε να φορά το κράνος στις προπονήσεις, παρότι η ΔΟΕ το απαγόρευσε, με το επιχείρημα ότι παραβίαζε τους κανονισμούς που δεν επιτρέπουν πολιτικά μηνύματα στους αγωνιστικούς χώρους. Το πρωί της Πέμπτης, λίγη ώρα προτού αγωνιστεί, ο Χεράσκεβιτς αποκλείστηκε, αλλά τελικά του επέτρεψαν να κρατήσει τη διαπίστευση για τη διοργάνωση, έπειτα από αίτημα της προέδρου της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, προς την πειθαρχική επιτροπή να επανεξετάσει την απόσυρση της διαπίστευσης.

«Αποκλείστηκα από την κούρσα. Δεν θα έχω την Ολυμπιακή στιγμή μου. Εκείνοι (οι Ουκρανοί αθλητές) σκοτώθηκαν, αλλά η φωνή τους είναι τόσο δυνατή, που η ΔΟΕ τους φοβάται», δήλωσε ο Χεράσκεβιτς, ενώ η ουκρανική ομάδα ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο.

«Παρότι η ΔΟΕ θέλει να προδώσει τη μνήμη αυτών των αθλητών, εγώ δεν θα τους προδώσω», τόνισε ο 27χρονος. «Ειλικρινά πιστεύω ότι λόγω της θυσίας τους μπορούν να διεξάγονται σήμερα αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες», συμπλήρωσε.

«Αυτό είναι το τίμημα της αξιοπρέπειάς μας», έγραψε σε ανάρτηση ο Χεράσκεβιτς, μετά τον αποκλεισμό.

Η συνάντηση του Χεράσκεβιτς με την Κόβεντρι

Νωρίς το πρωί η πρόεδρος της ΔΟΕ έφτασε στο σημείο όπου έγινε το αγώνισμα και αφού περίμενε πάνω από μισή ώρα μέσα σε ελαφριά χιονόπτωση συνάντησε τον Χεράσκεβιτς, πριν από την απόφαση. Η Κόβεντρι προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν αργότερα είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν κατάφερε να βρει μια λύση.

«Πίστευα ότι ήταν σημαντικό να έρθω εδώ και να του μιλήσω από κοντά», είπε έπειτα από τη συνάντησή της με τον Ουκρανό αθλητή, που διήρκεσε περίπου 10 λεπτά. «Κανένας, ειδικά εδώ, δεν διαφωνεί με το μήνυμα. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα, ένα μήνυμα μνήμης», συμπλήρωσε.

Η ΔΟΕ πρότεινε στον Χεράσκεβιτς εναλλακτικές λύσεις, όπως να φορέσει μαύρο περιβραχιόνιο, ή να δείξει το κράνος πριν και μετά την κούρσα. «Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να βρούμε λύση. Ήθελα πραγματικά να τον δω να αγωνίζεται», τόνισε η Κόβεντρι. «Δεν του μιλούσα ως πρόεδρος, αλλά ως αθλήτρια», σημείωσε, με τη φωνή της να σπάει και δάκρυα να κυλούν από τα μάτια της. Συντετριμμένοι ήταν μετά τον αποκλεισμό τόσο ο 27χρονος αθλητής, όσο και ο πατέρας και προπονητής του, Μιχαΐλο Χεράσκεβιτς.

«Το θέμα είναι οι κανονισμοί και σε αυτή την περίπτωση… πρέπει να μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους και δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται τα μηνύματα», πρόσθεσε η πρόεδρος της ΔΟΕ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι φωτογραφίες των νεκρών αθλητών θεωρούνται πολιτικό μήνυμα, η Κόβεντρι απάντησε: «Δεν τις θεωρούμε πολιτικό μήνυμα. Είναι οποιοδήποτε μήνυμα, οποιουδήποτε είδους. Δεν κρίνουμε αν το μήνυμα είναι πολιτικό ή όχι. Είναι οποιαδήποτε μορφή μηνύματος».

Το ζήτημα, συμπλήρωσε, είναι πως οι αθλητές αποφάσισαν το 2020-2021 πως δεν πρέπει να επιτρέπεται οποιοδήποτε μήνυμα στον αγωνιστικό χώρο, στο βάθρο και στο Ολυμπιακό χωριό. Αυτό, συνέχισε, μπορεί να γίνει στη συνέντευξη Τύπου και τη μικτή ζώνη. «Τόσο πολλοί αθλητές μας είπαν “αν το ανοίξετε αυτό, πώς θα με κρατήσετε ασφαλή, πώς δεν θα επιτρέψετε να με χρησιμοποιήσουν άλλοι ώστε να στείλουν ένα μήνυμα με το οποίο δεν συμφωνώ;"», πρόσθεσε η πρόεδρος της ΔΟΕ.



Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΔΟΕ τιμωρεί έναν αθλητή λόγω πολιτικού μηνύματος. Η πιο γνωστή περίπτωση ήταν στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1968 στο Μεξικό, όταν οι Αμερικανοί σπρίντερ Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος ύψωσαν τη γροθιά τους, φορώντας μαύρα γάντια, στην τελετή απονομής μεταλλίων στα 200 μ., ως διαμαρτυρία για τον ρατσισμό στις ΗΠΑ. Αυτό οδήγησε στην αποβολή τους από τη διοργάνωση, παρότι κράτησαν τα μετάλλιά τους, ο Σμιθ το χρυσό και ο Κάρλος το χάλκινο.

«Αν επιτρέψουμε σε έναν αθλητή αυτή την έκφραση… αυτό θα οδηγήσει σε χάος», υποστήριξε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς.

Η Ουκρανία ετοιμάζει διαμαρτυρία

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει κάποιου είδους διαμαρτυρία, αλλά αυτό δεν θα έχει τη μορφή μποϊκοτάζ των αγώνων.

«Ο αθλητισμός δεν πρέπει να σημαίνει αμνησία και το Ολυμπιακό κίνημα θα πρέπει να βοηθά να σταματούν οι πόλεμοι, όχι να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους επιτιθέμενους», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ, στην οποία ανέφερε ότι 660 Ουκρανοί αθλητές και προπονητές έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο.

«Θα διορθώσουμε αυτό το λάθος μέσω της νομικής οδού. Βλάντισλαβ, ενήργησε με αξιοπρέπεια. Αυτή η ιστορία σίγουρα θα συνεχίσει. Είμαστε στο πλευρό του», έγραψε σε ανάρτηση ο υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της Ουκρανίας, Ματβίι Μπίντνι.

«Σοκαρίστηκα, είναι ένας από τους καλύτερους»

Ο Αμερικανός αθλητής του σκέλετον Ντάνιελ Μπέρφουτ εξήρε το θάρρος που επέδειξε ο Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς.

«Πρώτα από όλα, υποστηρίζει αυτό που πιστεύει. Λέει την αλήθεια και δεν πρόκειται να κάνει πίσω την ημέρα του αγώνα», είπε στους δημοσιογράφους. «Αλλά σκεφτόμουν ότι ίσως η παγκόσμια ομοσπονδία (IBSF) ή όποιος είναι στην εξουσία θα έπρεπε να κάνει πίσω κατά κάποιο τρόπο», συμπλήρωσε.

«Όταν ανακάλυψα ότι θα αποκλειστεί, για να είμαι ειλικρινής σοκαρίστηκα. Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, αλλά προφανώς πίστευε ότι αυτό είναι πιο σημαντικό», συμπλήρωσε.

Ο Λετονός προπονητής Ίβο Στέινμπεργκς δήλωσε στο Reuters ότι κατέθεσε ένσταση στην IBSF, σε μια προσπάθεια να αναιρεθεί ο αποκλεισμός του Χεράσκεβιτς και επικοινώνησε με άλλες ομάδες, προκειμένου να συνταχθούν μαζί του.

