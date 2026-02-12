Η Νίκη Κεραμέως, καταλόγισε «υποκρισία», «αμηχανία» και «μισόλογα» στην αντιπολίτευση, επισημαίνοντας πως οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν τη συμφωνία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ.

Ολομέτωπη επίθεση στην Νίκη Κεραμέως εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, όσο και για την υπόθεση Παναγόπουλου ενώ δεν έλειχαν και οι αιχμές για την τραγωδία στο εργαστάσιο της Βιολάντα.

«Άλλο το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και άλλο στη ΓΣΕΕ; Άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και άλλος στη ΓΣΕΕ;» διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι όποιος δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο αντιτίθεται σε όλη την κοινωνία. «Μας λέτε πως τόσο καιρό δεν τα φέρνουμε. Τώρα που θα τα φέρουμε θα τα ψηφίσετε; Αυτό είναι το ερώτημα», συνέχισε και επανέλαβε πως ο πρόεδρος της ΓΣΒΕΕ που είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, στήριξε την συμφωνία.

Η Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο και πάλι για «ιστορική» συμφωνία, ενώ αναφερόμενη στα πυρά της αντιπολίτευσης για την υπόθεση Παναγόπουλου, είπε πως δεν υφίστανται τα περί επηρεασμού της συμφωνίας από τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις. «Εγώ ως Κεραμέως την υπέγραψα; Ο Παναγόπουλος ως Παναγόπουλος; Όχι βέβαια. Με θεσμική μας ιδιότητα, για λογαριασμό του φορέα. Άλλο το φυσικό πρόσωπο, άλλο ο φορέας», είπε, προσθέτοντας ότι «οι σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του Γιάννη Παναγόπουλου βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, πρέπει να χυθεί άπλετο φως».

«Όπου και να πιάσεις την κυβέρνηση βρωμάει»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε την κυβέρνηση πως έχει διαμορφώσει έναν «εφιαλτικό κόσμο για τους εργαζόμενους», ενώ αναφερόμενος στην υπόθεση Παναγόπουλου έκανε λόγο για «κυβερνητικό σκάνδαλο», σημειώνοντας ότι τίποτα δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τις πλάτες των υπουργείων. «Από όπου και να την πιάσεις αυτή την κυβέρνηση, βρωμάει. Η ΝΔ έχει πλήρη κατάρτιση στα σκάνδαλα», πρόσθεσε.

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, βάζοντας στο στόχαστρο και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. «Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο Κεραμέως - Παναγόπουλου και ΣΙΑ - μεγάλης εργοδοσίας. Είναι δυνατόν μια εν κρυπτώ διαπραγμάτευση με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα να δεσμεύσει τα εκατομμύρια των εργαζομένων;», διερωτήθηκε. Ο ΓΓ του ΚΚΕ, σχολίασε πως τα περί επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν είναι παρά «φύκια για μεταξωτές κορδέλες», ενώ έβαλε στο στόχαστρο και πάλι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «βολική αντιπολίτευση».

Σφοδρή κριτική άσκησε και ο Αλέξης Χαρίτσης, που απέρριψε τα περί ιστορικής συμφωνίας που ανέφερε ο υπουργός Εργασίας, λέγοντας πως γύρω από αυτήν «αιωρούνται αμφισβητούμενες ροές χρήματος». Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μίλησε για κυβέρνηση «καθεστώς», καταγγέλλοντας «φίμωση», «τραμπουκισμούς», «συγκάλυψη» και «πλιάτσικο».

«Μαλλιά κουβάρια» Ζωή - Κεραμέως στη Βουλή για τα «μάτια» του Άδωνι

Νέα εκτός ορίων αντιπαράθεση στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε με βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη, με την Νίκη Κεραμέως να σηκώνει το γάντι και να απαντά σε υψηλότατους τόνους.

Η Ζωή Κωνστοπούλου ανέφερε πως ξεκίνησε την τοποθέτησή της από την τραγωδία της Βιολάντα επειδή ήταν παιδιά από τα Τρίκαλα στα θεωρεία και κατήγγειλε την Νίκη Κεραμέως πως δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα ενώ συζητείται εργασιακό νομοσχέδιο.

Παράλληλα έστρεψε τα πυρά της προς τον υπουργό Υγείας για τις τοποθετήσεις του αναφορικά με το θέμα, αποκαλώντας τον «ελεεινό υποκείμενο», «φαύλο» και μιλώντας για «ξετσίπωτη προσπάθεια εγκωμιασμού» των εργοδοτών που ευθύνονται για το χαμό των εργαζομένων. «Λυπάμαι πολύ. Τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από την αίθουσα, τότε σταμάτησαν οι αναφορές σας για τη Βιολάντα. Ντροπή», είπε η Νίκη Κεραμέως, κατηγορώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου για προσπάθεια «εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου» και «απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων». Αναφορικά με την προσωπική επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, η υπουργός Εργασίας σχολίασε πως «είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους με αυτό τον τρόπο, ενώ δεν είναι καν παρόντες», μιλώντας για χαμηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού.

«Διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη. Τον καημένο το συνάδελφο που τον κατηγόρησα εν τη απουσία του, σας αφήνω να τον καμαρώνετε», επανήλθε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εγκαλώντας την Νίκη Κεραμέως για «στυγνά» και «ξετσίπωτα» ψεύδη.

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στον Παύλο Μπακογιάννη. «Πάνω σε ένα θύμα της τρομοκρατίας, τον Παύλο Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολλές πολιτικές καριέρες», είπε προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη. «Ήρθε ως πολιτικό κοράκι, φορώντας μαύρη κάπα και εκμεταλλεύτηκε την παρουσία μαθητών από τα Τρίκαλα για να πει ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τις πέντε γυναίκες», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

«Η καρέκλα του δικού σας κόμματος τρίζει. Οριακά έχετε Κοινοβουλευτική Ομάδα πλέον», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, ενώ έκανε λόγο για «άθλιες λεκτικές επιθέσεις» κατηγορώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως «αγκαλιάζονταν με τον Ηλία Κασιδιάρη».

«Στον οίστρο της πάνω για να μας κατηγορήσει για το δυστύχημα στο εργοστάσιο, έφτασε στο σημείο να εξισώσει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, τους άθλιους τρομοκράτες με τέτοιου είδους περιστατικά. Είναι απαράδεκτα αυτά, να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα», συμπλήρωσε.

«Είναι κατάντια να χρησιμοποιείτε τον Λαζαρίδη ως μαξιλάρι. Αυτό το ακροδεξιό υπόλειμμα, συκοφαντεί ανθρώπους για να σας προστατέψει», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Νάσος Ηλιόπουλος προς Κεραμέως: «Είστε πηγή έμπνευσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» – Καταψήφιση του νομοσχεδίου από τη Νέα Αριστερά

Επίθεση στην κυβέρνηση και στην Υπουργό Εργασίας κα Νίκη Κεραμέως εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, συνδέοντας το κυβερνητικό αφήγημα με τη θεσμική κατάρρευση, τα σκάνδαλα και τη συνειδητή απορρύθμιση της εργασίας.

Απαντώντας στις αναφορές της Υπουργού ότι αποτελεί «πηγή έμπνευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ο Νάσος Ηλιόπουλος αντέστρεψε το επιχείρημα, υπογραμμίζοντας: «Κυρία Υπουργέ, είπατε δύο φορές ότι είστε πηγή έμπνευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγχωρέστε μας, αλλά βασικά είστε πηγή έμπνευσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Επισήμανε σχετικά με το σκάνδαλο Παναγόπουλου ότι, σύμφωνα με όσα δημοσιοποιούνται, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «θα ασχοληθεί και με την κατάρτιση», σημειώνοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει το σκάνδαλο ως υπόθεση ενός προσώπου, ενώ «βρίσκουμε ξανά τους ίδιους ανθρώπους» και τις ίδιες διαδρομές.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση ζητά από τη Βουλή να «νομιμοποιήσει» μια προβληματική συναλλαγή, ξεκαθαρίζοντας: «Συγχωρέστε μας, δεν θα τη νομιμοποιήσουμε», ενώ συνέδεσε το σκάνδαλο της κατάρτισης με ένα ευρύτερο σύστημα εξουσίας, αδιαφάνειας και παρακολούθησης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «…εκ των υστέρων κατανοούμε και γιατί το μισό υπουργικό συμβούλιο ήταν στο predator. Γιατί αυτοί που στήσανε το predator καταλαβαίνουν ότι θα γίνει πανηγύρι και έπρεπε να ξέρουν πώς πηγαίνουν τα λεφτά σε αυτό το πανηγύρι, γιατί εκεί έχουμε φτάσει με αυτή την κατάσταση».

Στο μέτωπο της πραγματικής οικονομίας και των εργασιακών σχέσεων, ο Νάσος Ηλιόπουλος υπογράμμισε την κοινωνική ασφυξία που βιώνουν οι εργαζόμενοι, αξιοποιώντας τα ίδια τα στοιχεία που επικαλέστηκε η κυβέρνηση: «…δέχεστε και εσείς την έρευνα… ότι ο μισθός τελειώνει στις 18 του μήνα». Τόνισε ότι «7 στους 10» αμείβονται με κάτω από 1.000 ευρώ και ότι υπάρχει «μείωση του πραγματικού ωρομισθίου μείον 4,2%», αποδίδοντας την εικόνα αυτή στις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης: κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, αποδυνάμωση προστασιών για εργολαβικούς εργαζόμενους, πλήγμα στην επεκτασιμότητα και στην ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και στην προσφυγή στη διαιτησία.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοντέλου που ευνοεί την κερδοφορία χωρίς δικαιώματα, ανέφερε την περίπτωση της efood, σημειώνοντας ότι ενώ καταγράφεται «211 εκατομμύρια κερδοφορία» και μεταφέρονται πόροι στη μητρική εταιρεία, «συλλογική σύμβαση δεν υπάρχει». Στο ίδιο πλαίσιο κατήγγειλε ότι το νομοσχέδιο εισάγει έναν νέο μηχανισμό περιορισμού των συλλογικών συμβάσεων, τονίζοντας πως η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει ότι «αν έχουμε ακρίβεια και πληθωρισμό θα περιορίζουμε τις συμβάσεις».

Κλείνοντας, ο Νάσος Ηλιόπουλος συνέδεσε την ακρίβεια με την προκλητική εύνοια προς τις κορυφές της διοίκησης, σημειώνοντας πως «από το 2019 μέχρι σήμερα οι δαπάνες σε γενικούς διευθύνοντες και διευθύνοντες συμβούλους στη ΔΕΗ έχουν αυξηθεί 1452 %», για να καταλήξει: «…θα καταψηφίσουμε αυτό το αδιανόητο νομοσχέδιο. Περήφανα θα το καταψηφίσουμε».