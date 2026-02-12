«Γιατί στην Ελλάδα των Μητσοτάκη και Κεραμέως μιλάμε κυριολεκτικά για μεροκάματα τρόμου.»

Σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης τόσο στα εθνικά θέματα όσο και στα εργασιακά άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν και τα πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση και χωρίς σαφή στρατηγικό σχεδιασμό. Όπως τόνισε, ο διάλογος με την Τουρκία είναι αναγκαίος, ωστόσο απαιτείται συγκεκριμένο πλαίσιο και προετοιμασία με στόχο την επίλυση της μοναδικής διαφοράς, δηλαδή της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών (υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ), μέσω προσφυγής στη Χάγη. Παράλληλα, έθεσε ζητήματα όπως η άρση του casus belli, η πορεία του έργου του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου και η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ–Τουρκίας για το μεταναστευτικό. «Η καθυστέρηση δημιουργεί τετελεσμένα και δεν μπορεί να υποκαθιστά τη στρατηγική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο μέτωπο της εργασίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνέδεσε το δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» με – όπως ανέφερε – μια συνολική επιδείνωση των συνθηκών ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Μίλησε για αυξημένο αριθμό εργατικών ατυχημάτων και απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση για υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και αποδυνάμωση των ελέγχων. Επέκρινε επίσης τη μετατροπή του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή, υποστηρίζοντας ότι έτσι απομακρύνεται η πολιτική λογοδοσία. Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας και η αποτελεσματική άσκηση εξωτερικής πολιτικής απαιτούν σχέδιο, συνέπεια και πολιτική ευθύνη, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση έλλειμμα στρατηγικής και ουσιαστικών παρεμβάσεων.

H ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου

Μετά τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα: πως φτάσαμε σε αυτή τη συνάντηση, τι κερδίσαμε και πως θα αποφύγουμε μελλοντικούς αιφνιδιασμούς; Στην εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά απαιτείται ουσιαστική προετοιμασία και στρατηγική με βάθος.

Είμαστε επιφυλακτικοί μετά τα συσσωρευμένα διπλωματικά λάθη των τελευταίων ετών (τουρκολιβυκό σύμφωνο, εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μυστική διπλωματία, αναβολή προηγούμενης συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο, διακοπή ερευνών για το καλώδιο).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολύ δε περισσότερο που σε παγκόσμιο επίπεδο, μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Οι χθεσινές δε δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αποδεικνύουν πόσο επικίνδυνη ήταν η πρόσφατη δήλωσή του ότι δεν είναι ώρα να ασχοληθούμε με τη νομιμότητα, αναφορικά με την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Σχετικά δε με το Συμβούλιο Ειρήνης απαιτείται καθαρή θέση. Και όχι υπεκφυγές του κυρίου Μητσοτάκη όπως διαβάζω σήμερα σε δημοσιεύματα. Για όλα αυτά εμείς μιλάμε με συνέπεια και με προτάσεις για την ανάγκη πρωτοβουλιών και ενίσχυσης της παρουσίας μας στα διεθνή φόρα.

Και αξιοποίηση της θέσης της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κάτι που η κυβέρνηση δεν κάνει.

Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και διάλογος με την Τουρκία

Αλλά πρέπει να υπάρχει συγκροτημένη στρατηγική και πρωτοβουλίες δικές μας.

Αντίθετα χθες είδαμε μία καθυστερημένη συνάντηση (από το 2024) που ανέδειξε το έλλειμμα στρατηγικής.

Γιατί δεν κάναμε κανένα βήμα και έχουμε έλλειμα στρατηγικής για επίλυση της μόνης διαφοράς (θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ) με προσφυγή στη Χάγη;

Σωστά τέθηκε το ζήτημα της άρσης του casus belli από την Τουρκία. Γιατί όμως δεν τέθηκε το θέμα του καλωδίου Ελλάδας Κύπρου που έχει παγώσει με προκλητική αντίδραση της Τουρκίας;

Γιατί στο μεταναστευτικό - προσφυγικό δεν απαιτήσαμε την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας του 2016, την οποία η Τουρκία έχει θέσει υπό αναστολή;

Κουβέντα δεν είπε ο κ. Μητσοτάκης για τη δική του δέσμευση εδώ, για Σύνοδο κρατών για τα θέμα των θαλάσσιων ζωνών, που είχαμε πει ότι είναι απολύτως ανεδαφική εφόσον δεν υπάρχει αποδοχή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Αλλά και κουβέντα για τη δική μας πρόταση για διάσκεψη ανατολικής μεσογείου μέσης ανατολής ΕΕ για την ασφάλεια που θα μπορούσε να αναλάβει η χώρα μας και ως ΜΜΜ του ΣΑ του ΟΗΕ.

Δώσαμε απλά παράταση χρόνου στα προβλήματα. Η αδράνεια δεν αποτελεί στρατηγική. Αντίθετα η καθυστέρηση στην επίλυση διαφορών δημιουργεί τετελεσμένα.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές

Εισέρχομαι στα θέματα του νομοσχεδίου η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει ένα εφιαλτικό περιβάλλον για τον κόσμο της εργασίας. Πιστός στις προεκλογικές του δεσμεύσεις λειτουργεί,

με όλους τους υπουργούς εργασίας που έχει τοποθετήσει, ως οδοστρωτήρας εις βάρος των δικαιωμάτων και δυστυχώς της ζωής των εργαζομένων

Τα τραγικά αποτελέσματα των εργατικών δυστυχημάτων αποδεικνύουν όχι απλά την αποτυχία σας αλλά την ευθύνη σας Στις 27 Ιανουαρίου πέντε εργαζόμενες μητέρες έχασαν άδικα τη ζωή τους, εν ώρα εργασίας, στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα». Και όσα ήρθαν στη δημοσιότητα μας γεμίζουν όχι απλά θλίψη αλλά οργή και αγανάκτηση

Σοβαρά κενά στην ασφάλεια και στην προστασία της υγείας των εργαζομένων, στους ελέγχους, στην στελέχωση και στη λειτουργία των αρμόδιων φορέων, στις άδειες και στις μελέτες και φυσικά στην καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων.

Συγγενής των θυμάτων αλλά και οι καταθέσεις για την ύπαρξη ενδείξεων πριν την έκρηξη χαρακτηρίζουν το συμβάν ως ένα «προδιαγεγραμμένο έγκλημα».

Ελλείψεις ελέγχων, αυθαιρεσίες κατασκευής, απουσία σωματείου,

Και η βιασύνη του κυβερνητικού εκπροσώπου να αποσυνδέσει το δυστύχημα από τις ευθύνες της κυβέρνησης

Ακραία προπαγάνδα.

Γιατί; Γιατί θέλετε να κρύψετε την ευθύνη σας Και επιλέξατε ακόμα μία φορά το μπάζωμα της αλήθειας

Δεν θα σας το επιτρέψουμε Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος και απόδοση ευθυνών

Άμεσα μέτρα που θωρακίζουν την ασφάλεια στην εργασία. Γιατί στην Ελλάδα των Μητσοτάκη και Κεραμέως μιλάμε κυριολεκτικά για μεροκάματα τρόμου Το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Σημειώνεται μετά από ένα αρνητικό ρεκόρ ατυχημάτων σε χώρους εργασίας το 2025, ενώ μετά το δυστύχημα στα Τρίκαλα είχαμε θανατηφόρα στη Χαλκίδα, στη Μεσσηνία, εν ώρα εργασίας.

Και εδώ δεν μπορείτε να κρύψετε την ευθύνη σας Ψηφίζετε το ένα αντεργατικό νομοσχέδιο μετά το άλλο.

Μετατρέψατε την Ειδική γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε Ανεξάρτητη Αρχή για να λέτε δεν έχω ευθύνη,

Επιλέξατε την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών

Επιτεθήκατε στο συνδικαλιστικό δικαίωμα με τραγικά αποτυπώματα και στα δυστυχήματα

Αν υπήρχε σωματείο στη Βιολάντα θα είχε αναδειχθεί η δυσοσμία και η διαρροή προπανίου

Αφαιρείτε κάθε δικαίωμα στον εργαζόμενο για να μην τολμάει να μιλήσει

Και πως θα φωνάξει για το δίκιο του ή για πιθανό κίνδυνο ο εργάτης

αν φοβάται ότι θα απολυθεί, αν φοβάται πως θα ζήσει τα παιδιά του;

Εσείς δώσατε «σήμα» για αυθαιρεσία χωρίς έλεγχο και χωρίς τιμωρία

στους χώρους δουλειάς,

Φτάσατε στο σημείο να επιτεθείτε στον Ανδρέα Στοϊμενίδη (Πρόεδρο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία & Ασφάλειακαι στην ΟΣΕΤΕΕ,

γιατί αποκάλυψε τα στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα.

Bρέθηκα στο σημείο της τραγωδίας, στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας,

Δεν είναι μόνο 4 ελεγκτές μαζί με την προϊσταμένη για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα;

Δεν έγιναν πέρυσι λιγότεροι από 600 έλεγχοι, τακτικοί και έκτακτοι;

Χρειάζονται περισσότερα από 15 χρόνια για να πάει έλεγχος σε όλες χωρίς τίποτα έκτακτο. Μαζί με τους έκτακτους βάλε 30 χρόνια

Και μετά έχετε το θράσος να λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη;

Η χώρα δεν αντέχει άλλους θανάτους εργαζομένων.

Για τον λόγο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προτείνει

αξιόπιστη εθνική Αρχή για την καταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων,

Τακτική συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας με συμμέτοχή όλων των εμπλεκομένων ,

Θέσπιση της περιφερειακής του διάστασης,

Υποχρεωτική συγκρότηση Επιτροπών Υγείας των εργαζομένων

Στήριξη του συνδικαλισμού

Στελέχωση του ΣΕΠΕ που πρέπει να επιστρέψει στο Υπουργείο για να έχει η Πολιτεία την ευθύνη και όχι μία ανεξάρτητη αρχή

Απαιτείται όμως και κατεδάφιση των αντεργατικών ρυθμίσεων της κυβέρνησής σας που εξαντλούν τους εργαζόμενους



Η δική σας κυβέρνηση έχει καταργήσει εργασιακά δικαιώματα που πολλαπλασιάζουν την εργασιακή ανασφάλεια

κατάργηση αιτιολόγησης των απολύσεων,

κατάργηση 8ώρου και εγκαθίδρυση 13ωρης εργασίας

κατάργηση συνευθύνης και ευθύνης εργολάβου,

διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων,

αύξηση του ανώτατου ορίου υπερωριών ετησίως,

μείωση των προστίμων για παραβάσεις ,

απελευθέρωση των απολύσεων

μετατροπή της ζωής των εργαζομένων και ειδικά των νέων σε λάστιχο με ευέλικτες μορφές εργασίας 2 ημερών

πλήρης υποβάθμιση του Σ.Ε.Π.Ε και της Διαιτησίας

Αυτές είναι οι επιλογές σας - Χειρότερες και από το μνημόνια

Ξηλώσατε εργατικά δικαιώματα και μέτρα προστασίας των εργαζομένων, τα οποία είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,

Αφήσατε ανεξέλεγκτη την εργοδοτική αυθαιρεσία.

Επιλογές που συγκρούονται ευθέως με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και μας απομακρύνουν από την Ευρώπη

Και παράλληλα είμαστε στην τελευταία θέση μέσου μισθού και της αγοραστικής δύναμης.

Αυτή είναι η πρόοδος που υποσχεθήκατε στους Έλληνες πολίτες;

Με τον μισθό να μην φτάνει για το 60% των νοικοκυριών;

Με την τιμή στο κρέας, λόγω Τσικνοπέμπτης σήμερα, να έχει διπλασιαστεί από το 2019;

Με το νοίκι να ξεπερνά το 35% του μισθού;

Πως θα ζήσει έτσι μία οικογένεια;



Και ενώ ο κόσμος της εργασίας υποφέρει, κάποιοι καλοπερνάνε.

Είτε με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε με τα λεφτά των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης

Σε κάθε περίπτωση πάντως με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας

Τα γνωστά γαλάζια παιδιά

Όποια πέτρα και αν σηκώσεις σε αυτή τη χώρα θα βρεις κάποιο σκάνδαλο διαπλοκής και διαφθοράς του καθεστώτος Μητσοτάκη

Από που κι αν την πιάσεις τελικά αυτή η κυβέρνηση βρωμάει.

Και αναφέρομαι φυσικά και στο νέο σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Οφείλω πάντως να πω ότι στα σκάνδαλα έχετε πλήρη κατάρτιση

Ενώ ζούνε έναν εργασιακό μεσαίωνα

είναι προσβλητικό οι εργαζόμενοι που δεν βγάζουν το μήνα

να μαθαίνουν ότι η ΑΡΧΗ για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έστειλε στον Οικονομικό εισαγγελέα ένα σκάνδαλο 70 εκατομμυρίων.

Μετρείστε πόσοι μισθοί εργαζομένων.

Αδιαμφισβήτητα πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του κου Παναγόπουλου στο θέμα αυτό.

Και οφείλει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ γιατί είναι θέμα ηθικής τάξης και για τον συνδικαλιστικό φορέα.

Άλλο που δεν θέλει η Δεξιά να λασπώσει τον συνδικαλισμό.

Όμως εδώ αποκαλύπτεται ότι το πρόσωπο κλειδί, που ήταν Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει, ήταν η κα Στρατινάκη,

Εταιρείες του συζύγου της εμπλέκονται

Και εδώ υπάρχει σαφέστατα ευθύνη των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας, Κεραμέως και Παπαθανάση

Και απαιτούνται απαντήσεις και για τις αναθέσεις του κυρίου Κυρανάκη.

Σας είπα από όπου και να σας πιάσει κανείς λερώνεται

Όσο για την κυρία Στρατινάκη δεν μπορεί να αποκρύψετε τη θητεία της για πάνω από 8 χρόνια ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας με βιογραφικό ομαδικών απολύσεων και του απάνθρωπου υποκατώτατου μισθού για τους νέους.

Για όλες τις δύσκολες δουλειές άριστη!

Μην κάνετε τις αθώες περιστερές

Όλη η αγορά ξέρει για τα σκάνδαλα στον χώρο της κατάρτισης

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη μπάζα που επιχείρησαν κολλητοί του καθεστώτος Μητσοτάκη με το σκόιλ ελικίκου;;

Το σκάνδαλο που αποκαλύπτεται είναι ακόμα ένα κυβερνητικό σκάνδαλο. Όποιοι και να ήταν οι εκτελεστές και οι ωφελούμενοι δεν μπορούσε να στηθεί χωρίς πλάτες από τα Υπουργεία

Και μέσα σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον εργασιακής ανασφάλειας και σκανδάλων διαφθοράς

Και μετά από επτά χρόνια ανασφάλειας και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων

Προσπαθείτενα μας παρουσιάσετε το σημερινό νομοσχέδιο ως φιλεργατική μεταρρύθμιση

Αλλά δυστυχώς είναι φτηνή προπαγάνδα

Πρώτα από όλα η κυβέρνησή σας εδώ και επτά χρόνια με συνεχόμενες παρεμβάσεις κάνει ότι μπορεί για να μην επανέρθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Τώρα κρύβετε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία σας αναγκάζει να ασχοληθείτε με το ζήτημα των ΣΣΕ.

Μια ευρωπαϊκή οδηγία, για την οποία πάλεψε η Ευρωομάδα μας , που ζητάει από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για την κάλυψη των εργαζομένων από ΣΣΕ σε ποσοστό 80%.

Την στιγμή που η χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης, βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις σε ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από ΣΣΕ.

Είμαστε 8 χρόνια εκτός μνημονίων και ακόμη λειτουργείτε σαν να βρισκόμαστε υπό μνημονιακό περιορισμό, απομακρύνοντας μας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Το ερώτημα είναι θα μπορέσει η χώρα μας να συμβαδίσει με τον στόχο της ΕΕ με τις ρυθμίσεις που φέρνετε ;

Ξεκάθαρα όχι



Γιατί

- δεν ακυρώνονται οι περισσότερες αντεργατικές ρυθμίσεις

- δεν επανέρχεται η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, η όποια αν επανερχόνταν θα ανέβαζε το τωρινό ελληνικό ποσοστό κάλυψης από 24%, σε 60% περίπου

- δεν επανέρχεται το δικαίωμα των συνδικάτων για μονομερή προσφυγή στην διαιτησία

- δεν ισχυροποιείται η θέση των εργαζομένων όπως με την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Το νομοσχέδιο δεν λύνει το πρόβλημα που εσείς κυρίως δημιουργήσατε.

Βάζετε νέους κόφτες στην πρόσβαση σε διαιτησία, αποδυναμώνοντας τον ΟΜΕΔ(Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας)

Διατηρείτε σε ισχύ όλες τις εξαιρέσεις από την επεκτασιμότητα που νομοθετήθηκαν το 2019



Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εισάγονται και νέες εξαιρέσεις στην επεκτασιμότητα και μάλιστα μετά την διαβούλευση.

Πλέον ορίζονται η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και οι τιμές των προϊόντων, ως κριτήρια για να μην επεκταθεί η συλλογική σύμβαση, ή για να μην την εφαρμόσει μια επιχείρηση.

Φέρνετε ένα πλέγμα διατάξεων για τις ΣΣΕ με το οποίο δεν έχουμε πλήρη επεκτασιμότητα, δεν έχουμε πλήρη μετενέργεια, δεν έχουμε μονομερή προσφυγή σε διαιτησία .

Μαζί με τα αντεργατικά νομοσχέδια και τους καθηλωμένους μισθούς πολλαπλασιάζετε το φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές

Απέναντι σε μια κοινωνία που εισπράττει φτώχεια και αδικία, απέναντι στα νέα παιδιά που σβήνουν τα όνειρά τους, υπάρχει και μια άλλη πρόταση, που είναι η εργασία με σεβασμό στον άνθρωπο, και στα δικαιώματα του.

Και αυτή είναι η πρόταση της αριστεράς, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι

που εργάζονται υπό αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες,

να αμείβονται επαρκώς,

να έχουν φθηνά καταναλωτικά αγαθά, ενέργεια και στέγη,

να έχουν ποιοτική δημόσια υγεία και παιδεία

να ευημερούν και να προοδεύουν

Γ ια να γίνουν αυτά πράξη πρέπει να βάλουμε φρένο στην Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη

Και να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση που δεν χωρίζει την Ελλάδα σε προνομιούχους και μη προνομιούχους.

Η Κυβέρνηση ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα και στην εργοδοσία.

Γραμμάτια, που υποθηκεύουν το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς, αλλά και το παρόν ενός λαού.

Και που η μόνη σταθερότητα που επιφυλάσσει είναι στα σκάνδαλα και στην ανασφάλεια των εργαζομένων

Είναι χρέος μας να σταματήσουμε αυτήν την κατρακύλα.

Και μετά την κοινή πρόταση νόμου για την αγροτική πολιτική που καταθέτουμε σήμερα μαζί με ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά

Υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε κοινές πρωτοβουλίες και για τα θέματα της εργασίας, της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της ασφάλειας της εργασίας

Για το χώρο της εργασίας η μόνη προοπτική είναι το πρόγραμμα της Προοδευτικής Ελλάδας.

Με μια προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει από την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και θα φέρει την αξιοκρατία και την πρόοδο στη χώρα μας