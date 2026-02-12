Σε μια εκτενή ραδιοφωνική συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε τόσο για τις τρέχουσες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά όσο και για τη συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης, απαντώντας παράλληλα στις πολιτικές επιθέσεις που –όπως είπε– δέχεται το τελευταίο διάστημα.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφερόμενος στην κριτική που του ασκείται, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η υπεράσπιση του Συντάγματος αποτελεί «καθήκον κάθε πολίτη» και πολύ περισσότερο ενός καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου που είχε ενεργό ρόλο στην αναθεώρηση του 2001. Υποστήριξε ότι το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο «άντεξε» κρίσιμες περιόδους όπως η οικονομική κρίση, η πανδημία και η ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις εναντίον του συνδέονται με μια προσπάθεια μετατόπισης της δημόσιας συζήτησης από ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους πολίτες –όπως η ακρίβεια, οι ανισότητες και η αίσθηση ανασφάλειας– προς θεσμικά θέματα. Έκανε ειδική αναφορά στις υποθέσεις των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ανοιχτά μέτωπα» που δεν πρέπει να παραμερίζονται.

Η συνάντηση στην Άγκυρα και ο «έλεγχος του ρυθμού»

Για τη συνάντηση Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα, ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε, έστω και χωρίς «εντυπωσιακά» αποτελέσματα. Υπογράμμισε ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών δεν πρέπει να διακόπτεται και ότι οι επαφές οφείλουν να αποκτήσουν χαρακτήρα «ρουτίνας», ώστε να αποφεύγονται διαδικαστικές κρίσεις.

Έδωσε έμφαση στη σημασία της διατήρησης της πρωτοβουλίας κινήσεων από Αθήνα και Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση τρίτων δυνάμεων μπορεί να οδηγήσει σε «μεγάλα στρατηγικά διλήμματα». Παράλληλα, συνέδεσε τη σημασία της συνάντησης με τη διεθνή συγκυρία, κάνοντας λόγο για «επιτάχυνση των εξελίξεων» και για μια νέα, πιο συναλλακτική αντίληψη στις διεθνείς σχέσεις. Όπως είπε, η Ελλάδα χρειάζεται επικαιροποίηση της στρατηγικής της, διατηρώντας τον βασικό πυρήνα της εθνικής γραμμής αλλά προσαρμόζοντας την αίσθηση του χρόνου και των συσχετισμών ισχύος.

Αναθεώρηση Συντάγματος: «Ναι, αλλά χωρίς λευκή επιταγή»

Στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κ. Βενιζέλος διευκρίνισε ότι δεν αντιτίθεται στην έναρξη της διαδικασίας, ωστόσο προειδοποίησε ότι η παρούσα Βουλή δεν πρέπει να δώσει «εν λευκώ» εξουσιοδότηση στην επόμενη μέσω πλειοψηφίας 180 ψήφων. Υπενθύμισε ότι, με βάση το Σύνταγμα, εάν η πρώτη Βουλή αποφασίσει με 180 ψήφους, τότε η επόμενη μπορεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας ή διαδοχικών εκλογών, σημειώνοντας ότι μια Βουλή που δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει το Σύνταγμα. Κατά την άποψή του, η παρούσα Βουλή θα μπορούσε να περιοριστεί στη σύνταξη καταλόγου αναθεωρητέων διατάξεων με 151 ψήφους, χωρίς να δεσμεύσει την επόμενη.

Ευθύνη υπουργών και δικαιοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, δηλώνοντας υπέρ της αλλαγής του. Υποστήριξε ότι η κοινωνία ενοχλείται βαθύτατα από το ισχύον καθεστώς και ότι οι νέες αμιγώς δικονομικές ρυθμίσεις θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, να έχουν αναδρομική ισχύ ώστε να καλύψουν και εκκρεμείς υποθέσεις.

Αναφορικά με την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά θεσμικό αλλά και πρακτικό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν σεβάστηκε τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης, όπως τη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και των ολομελειών των ανώτατων δικαστηρίων.

Παράλληλα, απάντησε στις αιτιάσεις ότι ο ίδιος φέρει ευθύνη για τη διαμόρφωση του άρθρου 86 το 2001, υποστηρίζοντας ότι η τότε διατύπωση ήταν αποτέλεσμα ευρείας συναίνεσης και ότι καθοριστικό ρόλο είχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν επιστρέφω στην πολιτική»

Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος απέρριψε τα σενάρια περί επιστροφής του στην ενεργό πολιτική και περί συνεργασίας με πρώην πρωθυπουργούς για την ανατροπή της κυβέρνησης. Τόνισε ότι η σημερινή του θέση εκτός κομματικών δεσμεύσεων τού επιτρέπει, όπως είπε, «απόλυτη ελευθερία λόγου», ώστε να τοποθετείται υπέρ ή κατά κυβερνητικών πρωτοβουλιών με αποκλειστικό κριτήριο τη θεσμική και εθνική του αντίληψη.