Την καταγγελία μητέρας μαθητή Ειδικού Σχολείου της Πάτρας ερευνούν οι Αρχές, μετά από ισχυρισμούς ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το ανήλικο γιο της μέσα στον χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που επικαλείται το thebest.gr η δασκάλα φέρεται να άρπαξε το παιδί από το χέρι και να του έδωσε τρία χαστούκια στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματική βλάβη. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, η οποία προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του συμβάντος χωρίς να παρέμβει. Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, ενώ οι εμπλεκόμενες εκπαιδευτικοί αναζητούνται από τις Αρχές.

