«Δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» - που ίδρυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ - στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.

Κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σε ερώτηση για το εάν η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε: «Αυτήν τη στιγμή, στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Δύο πολύ σημαντικές για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα επισκέψεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα, αυτό το οποίο με ρωτήσατε δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Αν υπάρχει κάποια οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, θα επανέλθω».