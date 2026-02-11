Η Νέα Αριστερά ζητά άρση του casus belli ως προϋπόθεση αποκλιμάκωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι, παρά τη θετική ατζέντα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κρίσιμο παραμένει το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, τονίζοντας πως η μόνη διαφορά πρέπει να αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών βάσει διεθνούς δικαίου.

Καλεί την κυβέρνηση να αποφεύγει δηλώσεις που το υπονομεύουν, ζητά άρση του casus belli ως προϋπόθεση αποκλιμάκωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μεταναστευτικό, προκρίνοντας μια εξωτερική πολιτική ειρήνης και σταθερότητας.

H ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Οι συναντήσεις των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας είναι πάντοτε θετικές, καθώς μόνο έτσι υπηρετείται η σταθερότητα, μειώνεται ο κίνδυνος κλιμάκωσης και διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας.

Καλοδεχούμενη η θετική ατζέντα και η στρατηγική των 'μικρών βημάτων'. Όμως ο πυρήνας είναι το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης: ο Ερντογάν μίλησε για 'επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο', δηλαδή για λογική 'πακέτου', ενώ ο Μητσοτάκης επέμεινε ότι 'η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά, η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας'.

Αυτή η διάκριση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, είναι η ίδια η διαπραγματευτική αρχιτεκτονική και χρειάζεται καθαρή διευκρίνιση για το τι συζητείται διμερώς και τι όχι.

Ταυτόχρονα ελπίζουμε έστω τώρα η κυβέρνηση να κατανοεί πόσο επικίνδυνες είναι δηλώσεις και πρακτικές που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς οργανισμούς, δηλώσεις που αφορούν τόσο τον Κ. Μητσοτάκη όσο και κορυφαίους υπουργούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η φράση του κ. Μητσοτάκη για το casus belli που επαναφέρει το κρίσιμο ζήτημα της άρσης της τουρκικής απειλής ως προϋπόθεση πραγματικής αποκλιμάκωσης και ειρηνικού διαλόγου.

Δυστυχώς, δεν ακούσαμε τίποτα για την προοπτική Συνόδου 5x5 με τη συμμετοχή χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, που θα μπορούσε να στηρίξει μια πιο συνεκτική, περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Στο μεταναστευτικό οφείλουμε πάντα στόχος να είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων κάθε χώρας.

Σταθερή θέση της Νέας Αριστεράς αποτελεί μια εξωτερική πολιτική ειρήνης και δικαίου, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και με στόχο βιώσιμη σταθερότητα στην περιοχή».