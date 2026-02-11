Ο Ερντογάν επανέλαβε τα περί «τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη».

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσιάζει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, όλα τα θέματα, τα οποία συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

«Σήμερα συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Συζητήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη σχέση μας μέσω θετικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη του στόχου μας να αυξήσουμε το διμερές μας εμπόριο, το οποίο έφτασε περίπου τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια» γράφει ο Ερντογάν και επαναλαμβάνει τα περί «τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη».

«Ελπίζω ότι τα έγγραφα που υιοθετήσαμε θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συμβατική βάση των σχέσεών μας. Πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης απέναντι στις μειονότητες, οι οποίες αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο των σχέσεών μας. Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας σχετικά με την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, συζητήσαμε για άλλη μια φορά ανοιχτά και ειλικρινά τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» πρόσθεσε.

{https://twitter.com/RTErdogan/status/2021658542583788011}

Συνέχισε λέγοντας πως «Η Τουρκία και η Ελλάδα, δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζουν πολλές εξελίξεις που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Ως Τουρκία, πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στις πρόσφατες αμυντικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό τις περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και του Ειρηνευτικού Σχεδίου. Συζητήσαμε επίσης τι μπορεί να γίνει για την εγκαθίδρυση σταθερότητας στη Συρία και για να μπορέσει αυτή η αδελφή χώρα να φτάσει γρήγορα σε μια θέση, όπου θα συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή».

»Ως δύο γειτονικές και συμμαχικές χώρες, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου με βάση μια κατανόηση που δίνει προτεραιότητα στη συνεργασία» καταλήγει ο Ερντογάν.

