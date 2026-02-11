Δείτε πώς διεξάγεται η ψηφοφορία του Α' Ημιτελικού για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Ο πρώτος ημιτελικός για την επιλογή εκπροσώπου της Ελλάδας στην φετινή Eurovision έχει ξεκινήσει. (LIVE EIKONA)

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Ακόμα μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code που θα προβάλεται στους τηλεοπτικούς δέκτες κατά τη διάρκεια του show.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας:

Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.