Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει στις 24 Φεβρουαρίου να ανακοινώσει την απόφασή του για διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και δημοψηφίσματος σχετικά με τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλούνται Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Οι Ουκρανοί έχουν αυτή τη σταθερή άποψη: όλα πρέπει να συνδεθούν με την επανεκλογή του Ζελένσκι», δήλωσε Δυτικός αξιωματούχος, με γνώση του θέματος, στη βρετανική εφημερίδα, σύμφωνα με την Tass.

Και οι δύο ψηφοφορίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με τους FT.

Ο Ζελένσκι φέρεται να σχεδιάζει αυτό το βήμα υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό, ενδεχομένως ακόμη και την άνοιξη.

Το Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι, στο πλαίσιο ενός σχεδίου που συζητείται μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία ταυτόχρονα με τις εθνικές εκλογές.

