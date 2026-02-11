Ο 54χρονος σμήναρχος έδωσε τρία ονόματα, ωστόσο αρνήθηκε πως είχε συνεργούς στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του κατασκοπευτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή 54χρονο σμήναρχο που βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης στις φυλακές Κορίνθου.

Έπειτα από μια μαραθώνια κατάθεση οκτών ωρών, ο αξιωματούχος - με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - κρίθηκε προφυλακιστέος με την κατηγορία της διαρροής πληροφοριών κρίσιμης εθνικής σημασίας στην Κίνα.

Ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, αν και ισχυρίστηκε πως ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», φέρεται να κατέθεσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbvug4sev9d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι υποστήριξε στην μαραθώνια απολογία του

Σύμφωνα με τον ίδιο τον αξιωματικό - διοικητή μέχρι πρότινος της βάσης στο Καβούρι - όλα ξεκίνησαν από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το βιογραφικό του, καθώς επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκεί δέχτηκε μήνυμα από ένα Κινέζο πράκτορα με το όνομα «Στίβεν», ο οποίος του συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιλάμβανε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, ο 54χρονος αντιλήφθηκε ότι όλα άλλαξαν στην Κίνα, όπου δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του. Στο Πεκίνο ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις αρχές. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επαφές αυτές να ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των κινεζικών υπηρεσιών που ήθελαν να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεών του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ωστόσο, κίνητρο του σμηνάρχου ήταν τόσο η επαγγελματική αναγνώριση όσο και το οικονομικό όφελος.

Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι του αξιωματικού ποσά που άγγιζαν τα 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μη γίνει αντιληπτός, εκείνος μεταμφιεσμένος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ.

Μέχρι στιγμής, το πλήρες ύψος του οικονομικού οφέλους παραμένει άγνωστο, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων μέσω του οποίου πληρωνόταν για περίπου 18 μήνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbw6czy6and?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν είχα συνεργούς στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αξιωματικός επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας.

Ωστόσο οι αρχές ερευνούν και αυτό το ενδεχόμενο κάνοντας «φύλλο και φτερό» όλα τα αρχεία και τις επικοινωνίες που είχε με συναδέλφους του.

Οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί υπέβαλαν επανειλημμένα ερωτήματα στον 54χρονο, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν υπήρχε δίκτυο πληροφόρησης στις υπηρεσίες όπου υπηρέτησε, τόσο στο Καβούρι όσο και στο Αεροπορικό Επιτελείο, όπου κατείχε θέση τμηματάρχη.

Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου να κατονομάσει συναδέλφους του, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται εντός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, όπου οι αρχές θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρξε καμία άλλη μεμπτή δραστηριότητα από στρατιωτικούς που υπηρετούσαν στον ίδιο χώρο με τον σμήναρχο.