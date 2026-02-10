Περίπου το 39% των ενηλίκων παγκοσμίως εμφανίζει αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης.

Η υψηλή χοληστερόλη αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα παγκοσμίως. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, με έντονο άγχος, κακή διατροφή και περιορισμένη φυσική δραστηριότητα, έχει συμβάλει στην εκρηκτική αύξηση του προβλήματος, το οποίο συνδέεται με εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τη World Heart Federation, περίπου το 39% των ενηλίκων παγκοσμίως εμφανίζει αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ένα νέο φάρμακο αλλάζει τα δεδομένα

Ερευνητές από το UT Southwestern Medical Center δοκιμάζουν ένα καινοτόμο χάπι, την ενλισιτίδη, το οποίο φαίνεται να μειώνει την «κακή» LDL χοληστερόλη σε ποσοστά που μέχρι σήμερα επιτυγχάνονταν μόνο με ενέσιμες θεραπείες.

Τα αποτελέσματα μεγάλης κλινικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 3.000 άτομα με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, οι περισσότεροι από τους οποίους λάμβαναν ήδη στατίνες, χωρίς όμως να πετυχαίνουν τα επιθυμητά επίπεδα χοληστερόλης.

Μείωση 60% μέσα σε έξι μήνες

Οι συμμετέχοντες που έλαβαν την ενλισιτίδη εμφάνισαν μείωση της LDL χοληστερόλης έως και 60% μέσα σε έξι μήνες, σε σύγκριση με όσους έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Παράλληλα, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση και σε άλλους δείκτες λιπιδίων που σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Το εντυπωσιακό είναι ότι τα οφέλη αυτά διατηρήθηκαν και κατά την παρακολούθηση ενός έτους, δείχνοντας ότι το φάρμακο έχει σταθερή και διαρκή δράση.

Τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς

Όπως εξήγησε η επικεφαλής της μελέτης, καρδιολόγος Δρ. Αν Μαρί Ναβάρ, υπάρχουν ήδη φάρμακα που συνδυάζονται με τις στατίνες, ωστόσο κανένα δεν έχει δείξει τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα στη μείωση της LDL όσο η ενλισιτίδη.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μελέτη που εξετάζει αν αυτή η εντυπωσιακή μείωση της χοληστερόλης οδηγεί και σε λιγότερα εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Πότε θα είναι διαθέσιμο

Για να κυκλοφορήσει το χάπι στην αγορά, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι κλινικές δοκιμές και στη συνέχεια να εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Αν όλα εξελιχθούν θετικά, το νέο αυτό φάρμακο θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης της υψηλής χοληστερόλης και να προσφέρει μια πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική λύση σε εκατομμύρια ανθρώπους.