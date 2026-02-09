Όπως και στο πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου και σε αυτή την περίπτωση η κάμερα του σκάφους του Λιμενικού δεν κατέγραφε την ώρα της επιχείρησης.

Προβληματισμό προκαλούν οι αντικρουόμενες πληροφορίες που προκύπτουν για τον 31χρονο Μαροκινό που πλέον έχει συλληφθεί με την κατηγορία του διακινητή - έπειτα από το πολύνεκρο ναυάγιο «μια ανάσα» από τις ακτές της Χίου.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας αναγνωρίστηκε από δύο επιζώντες λίγες ώρες μετά το ναυάγιο - αφού πρώτα πέντε είχαν πει ότι δεν τον αναγνωρίζουν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 31χρονου, Δημήτρη Χούλη, η διαδικασία δεν ήταν η πρέπουσα, καθώς δεν παρουσιάστηκε η φωτογραφία του εντολέα του μεταξύ άλλων φωτογραφιών προκειμένου να γίνει κανονικά η αναγνώριση. Αντίθετα οι ανακριτικές αρχές τους υπέδειξαν μία και μόνο φωτογραφία - και συγκεκριμένα του νεαρού Μαροκινού.

Μάλιστα από τους δύο που τον αναγνώρισαν, η μία γυναίκα έχει ανασκευάσει τη μαρτυρία της, υποστηρίζοντας πως της υπέδειξαν άλλη φωτογραφία, ενώ εκείνη ήταν σε σύγχυση.

Οι επιζώντες έχουν δηλώσει πως ο οδηγός της λέμβου ήταν μετρίου αναστήματος, μιλούσε τουρκικά και είχε σκεπασμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

Σύμφωνα πάντα με τον Δ. Χούλη, ο εντολέας του δεν μιλά τουρκικά, δεν θα μπορούσε να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους μετανάστες και πρόσφυγες καθώς δεν μιλά ούτε φαρσί (αλλά μόνο αραβικά), ενώ είναι αρκετά ψηλός άνδρας.

Η ερώτηση που απευθύνει στο Λιμενικό είναι γιατί εξαρχής επιλέχτηκε η φωτογραφία του συγκεκριμένου άνδρα, ενώ υπάρχουν νεκροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί αλλά και άλλοι που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν προβλήθηκε η φωτογραφία τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο άνδρας που συνελήφθη δεν έχει κανένα τραύμα από την σύγκρουση.

Δείτε το απόσπασμα από το ένατο λεπτό

«Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι»

Μιλώντας χθες στο Mega, η Μαρία Σαραντινίδου, υποδιευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, μετέφερε μια εφιαλτική εικόνα των όσων αντίκρυσε την ημέρα του ναυαγίου.

Συγκεκριμένα, περιέγραψε πως «από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο». Ωστόσο, «αυτή τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε».

Η Σαραντινίδου περιέγραψε πως «αυτή τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι».

«Οι σακούλες (σ.σ. που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα», πρόσθεσε στην ανατριχιαστική της μαρτυρία.

«Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω μας»

Αφγανός που έπεσε στο νερό και κατάφερε να σωθεί, περιέγραψε πως ένα μίλι περίπου πριν φτάσουν στην Χίο, «πηγαίναμε ευθεία όταν από την αριστερή πλευρά άναψε ένα φως».

«Έσβησε και αμέσως μετά, ύστερα από 1-2 δευτερόλεπτα, έγινε το τρακάρισμα. Μας είδαν, αλλά μας χτύπησαν. Δεν μας κυνήγησαν, αν μας κυνηγούσαν, θα είχαμε σταματήσει».

Αντίστοιχη μαρτυρία έδωσαν και άλλοι επιζώντες: «Ξαφνικά άναψε μπροστά μας ένας τεράστιος προβολέας. Δεν υπήρξε κανένα ηχητικό σήμα ή κάτι άλλο. Το σκάφος του Λιμενικού ανέπτυξε αμέσως ταχύτητα και πέρασε από πάνω μας».