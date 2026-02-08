Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος.

Με επίσημη ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, γνωστοποιήθηκε πως κλιμάκιο, αποτελούμενο από τη Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πέτη Πέρκα και μέλη του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας των ανήλικων επιζώντων του τραγικού ναυαγίου της Χίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η Νέα Αριστερά εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στο δημόσιο σύστημα υγείας και στους ανθρώπους του. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του «Αγία Σοφία», όπως και οι υγειονομικοί της Χίου τις πρώτες κρίσιμες ώρες, αποδεικνύουν έμπρακτα τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά τους. Η σκέψη μας παραμένει στα θύματα και στους ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους».

Διαβάστε αναλυτικά:

«Τα μέλη του κλιμακίου συναντήθηκαν με την υπεύθυνη γιατρό εφημερίας και ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πορεία της υγείας των οκτώ παιδιών που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην κλινική.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με τις οικογένειες ή τους οικείους των παιδιών, καθώς οι συνοδοί τους είχαν διακομιστεί εκείνη την ώρα σε νοσοκομείο ενηλίκων για απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς δεσμεύτηκε να επανέλθει άμεσα ώστε να έρθει σε επαφή με τους συνοδούς, να εκφράσει τη συμπαράστασή της και να συνδράμει σε ό,τι χρειαστεί.

