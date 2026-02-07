Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την σήμανση.

Σε ισχύ θα είναι και αύριο, Κυριακή 8/2 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω έργων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί της Κυριακής (8/12), η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακόπτεται προσωρινά στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος του αριθμού 23 και στη συμβολή με την οδό Ηροδότου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Επίσης την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου από τις 07:00 έως 15:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ως εξής: