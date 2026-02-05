Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν στο τμήμα της Κηφισίας μεταξύ της λεωφόρου Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη,

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ την Κυριακή 8/2 λόγω εκτέλεσης εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας.

Λόγω των εργασιών από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφόρου Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες της λεωφόρου.

Οι τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.