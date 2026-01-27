Ουρές χιλιομέτρων στο ύψος της Φιλοθέης μετά την φωτιά στο ΙΧ.

Ισχυρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισιάς λόγω φωτιάς σε ΙΧ αυτοκίνητο με την κίνηση να είναι στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, δίπλα σε βενζινάδικο.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα και έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά έχει διακοπεί προσωρινά, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων και μεγάλες καθυστερήσεις με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.