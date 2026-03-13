Η απόφαση ανακοινώθηκε την Πέμπτη το βράδυ από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Οι ΗΠΑ επέτρεψαν προσωρινά την αγορά ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη εν πλω, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθούν οι διεθνείς αγορές ενέργειας εν μέσω έντονων διακυμάνσεων στις τιμές του αργού.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Πέμπτη το βράδυ από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και αφορά αποκλειστικά φορτία πετρελαίου που είχαν ήδη φορτωθεί σε πλοία και βρίσκονται στη θάλασσα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε το μέτρο «στοχευμένο και βραχυπρόθεσμο», υπογραμμίζοντας ότι αφορά μόνο πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε μεταφορά και δεν συνιστά χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσωρινή άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποτελεί «μια σύντομη διαταραχή» που εκτιμάται ότι θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία των ΗΠΑ.

Εκτιμάται ότι περίπου 124 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα σε περίπου 30 διαφορετικές τοποθεσίες παγκοσμίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε προμήθειες περίπου πέντε έως έξι ημερών. Η αξιοποίηση αυτών των φορτίων θεωρείται γρήγορος τρόπος για να ενισχυθεί η προσφορά στην αγορά και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν παρουσιάσει έντονη μεταβλητότητα από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, με το αργό να πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το Μπρεντ κινείται στις συναλλαγές της παρασκευής στα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά και τη δήλωση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό.

Η αμερικανική κυβέρνηση επισημαίνει ότι το μέτρο δεν αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στη Ρωσία. Όπως εξήγησε ο Μπέσεντ, το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών εσόδων της Μόσχας προέρχεται από φόρους που επιβάλλονται στο στάδιο της εξόρυξης και όχι από την πώληση φορτίων που έχουν ήδη αποσταλεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η εξαίρεση αφορά ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα που φορτώθηκαν σε πλοία έως τις 12:01 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), ενώ οι σχετικές αγορές θα επιτρέπονται έως τις 11 Απριλίου.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από απόφαση της Ουάσιγκτον να χορηγήσει και στην Ινδία 30ήμερη εξαίρεση για την αγορά ρωσικού αργού, καθώς τα συγκεκριμένα φορτία αποτελούν άμεσα διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας για τα ινδικά διυλιστήρια.

Παράλληλα, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ. Η Ομάδα των Επτά (G7) και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό πετρέλαιο στα 44,1 δολάρια ανά βαρέλι μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, ενώ η ΕΕ έχει δεσμευθεί να τερματίσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου έως το τέλος του 2027. Την ίδια χρονιά, η τότε κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν είχε απαγορεύσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα στις ΗΠΑ.