Σε έμμεση παραδοχή ότι ο πελάτης της Intellexa που προμηθεύτηκε και λειτούργησε το Predator ήταν το ελληνικό κράτος προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, απαντώντας σε ερώτηση της εκπομπής Mega Stories του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Μετά την πρόσφατη πρωτόδικη καταδίκη του από ελληνικό δικαστήριο για τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης εναντίον τουλάχιστον 87 στόχων, η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου ζήτησε από τον Ντίλιαν να διευκρινίσει ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας Intellexa στην Ελλάδα.

Στην απάντησή του, ο Ταλ Ντίλιαν δήλωσε: «Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», κάτι που ερμηνεύεται ως έμμεση παραδοχή ότι οι τελικοί χρήστες των συστημάτων ήταν κρατικοί φορείς.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν έχει επιχειρησιακή εμπλοκή μετά την παράδοση των συστημάτων. Όπως ανέφερε, η Intellexa δεν πραγματοποιεί η ίδια δραστηριότητες επιτήρησης ούτε διαθέτει λειτουργική πρόσβαση στα συστήματα μετά την εγκατάστασή τους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση των τεχνολογιών αυτών ανήκει στις αρχές που τις αποκτούν και τις χρησιμοποιούν.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τη συγκεκριμένη θέση ο ίδιος ο Ντίλιαν και οι συνήγοροί του δεν την υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η δήλωση του Ισραηλινού επιχειρηματία συνιστά αλλαγή στάσης και, απ’ ό,τι φαίνεται, αποτελεί μια πρώτη παραδοχή.

Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται πριν ακόμη καθαρογραφεί η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και πριν ξεκινήσει η ειδική προανάκριση από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών για το αν έχει διαπραχθεί το κακούργημα της κατασκοπείας.

Αυτό που απομένει να διερευνηθεί είναι ποιοι ήταν οι πραγματικοί εντολείς του Ταλ Ντίλιαν από την ελληνική πλευρά και, συγκεκριμένα, ποιοι ιδιώτες, ποιοι αξιωματούχοι και ποια πρόσωπα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών συνεργάστηκαν μαζί του.

