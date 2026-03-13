Τι σηματοδοτεί η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου - Τι θα πράξουν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε σύγκρουση οδηγείται το ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου του μετά την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διαθέτοντας τους εσωκομματικούς συσχετισμούς και θεωρώντας τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ως τον αδύναμο κρίκο των εσωκομματικών του αντιπάλων προχώρησε στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και, συνεπακόλουθα και από το ΠΑΣΟΚ. Με αυτή την κίνηση πετάει το γάντι στους «δελφίνους», οι οποίοι δεν μπορεί παρά να το σηκώσουν.

Έως αργά το βράδυ που γράφεται το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, υπήρξαν συνεχείς διαβουλεύσεις στελεχών όπως ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Μιχάλης Κατρίνης και πολλοί άλλοι για τον τρόπο αντίδρασης στον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι αντιδράσεις τους αναμένονται με ενδιαφέρον, σε κάθε περίπτωση όμως σε δύσκολη θέση έρχονται και οι «δελφίνοι» -πλην της Άννας Διαμαντοπούλου που είναι σε συμμαχία με τον Νίκο Ανδρουλάκη- καθώς δεν θέλουν να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα και να χρεωθούν οι ίδιοι τις αρνητικές εξελίξεις και το κυριότερο να επιχειρηθεί να χρεωθούν ενδεχόμενη ήττα στις εκλογές.

Η κίνηση Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδ. Κωνσταντινόπουλο μπορεί να του δίνει σε αυτή τη φάση την πρωτοβουλία των κινήσεων ταυτόχρονα όμως δημιουργεί κλίμα σύγκρουσης μέχρι τις εκλογές, με απρόβλεπτες μέχρι στιγμής εξελίξεις για την συνοχή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου άλλωστε ήρθε σαν το αποτέλεσμα της «κρίσης» στο ΠΑΣΟΚ από την «κολλημένη βελόνα» και δεν είναι αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα που εμφανίζει η Χαριλάου Τρικούπη. Όσο μάλιστα η «βελόνα δεν ξεκολλά» η εσωστρέφεια θα εντείνεται στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και μετά το Συνέδριο του κόμματος όπου οι συσχετισμοί είναι υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη, με τους εσωκομματικούς του αντιπάλους να τον κατηγορούν πάντως ότι αυτό οφείλεται και σε εκλογικά μαγειρέματα κυρίως μέσω των πολλών αριστίνδην συνέδρων.

Ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί στο εξής ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Αν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, όπως διαδίδει ήδη η Χαριλάου Τρικούπη, τότε ο Ν. Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί δικαιωμένος για την διαγραφή και θα βρεθούν σε δύσκολη θέση οι «δελφίνοι». Αν συμμετάσχει στις διεργασίες που θα ακολουθήσουν την επόμενη μέρα του Συνεδρίου στην κεντροαριστερά τότε η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη θα προκαλέσει ένα ακόμα πρόβλημα στο κεφάλι της ενόψει των εκλογών.

Ο ίδιος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, πάντως, μάλλον θα αποτελεί το επόμενο διάστημα κινούμενη άμμο για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φάνηκε άλλωστε και από τη δήλωση που έκανε μετά τη διαγραφή του: «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».