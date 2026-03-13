Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα 2026 και πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στα θρανία, τι ισχύει για κάθε βαθμίδα.

Φτάσαμε αισίως στα μέσα Μαρτίου και πλέον είμαστε στην τελευταία ευθεία για την έλευση του Απρίλη που σηματοδοτεί τον εορτασμό του Πάσχα 2026.Ο φετινός Απρίλης έρχεται με μόλις 12 μέρες μαθημάτων καθώς τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα μείνουν κλειστά λόγω των πασχαλινών διακοπών για 16 μέρες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο λειτουργίας των σχολείων «Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις διακοπές του Πάσχα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά». Βάσει αυτού τα μαθήματα πριν από το Πάσχα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Απριλίου Την ημέρα εκείνη όλα τα σχολεία, από Νηπιαγωγεία και Δημοτικά έως Γυμνάσια και Λύκεια, θα λειτουργήσουν κανονικά και με τη λήξη των μαθημάτων θα ξεκινήσει ουσιαστικά η πασχαλινή περίοδος ανάπαυσης.

Mετά τις 25 Μαρτίου τα σχολεία ίδιως της Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) θα αρχίσουν να υλοποιούν πασχαλινές δραστηριότητες για να μυήσουν τους λιλιπούτειους μαθητές στα έθιμα και τις παραδόσεις της σημαντικής γιορτής για την χριστιανοσύνη. Πασχαλινές κατασκευές θα πρωταγωνιστήσουν στο σχολικό πρόγραμμα με τις τάξεις να «πλημμυρίζουν» από πασχαλίτσες, κουνελάκια, πασχαλινά αυγά και συναφή πασχαλινά μικρά έργα τέχνης για να βιώσουν οι μαθητές τη Λαμπρή και την εθιμογραφία της. Μέσα από τις δράσεις αυτές, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πασχαλινά έθιμα, να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να ενισχύσουν το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Πότε ξεκινούν οι πασχαλινές διακοπές των μαθητών: Οι ημερομηνίες με κλειστά σχολεία για το Πάσχα

Η πασχαλινή αργία ξεκινά επίσημα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πότε κλείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για το Πάσχα 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ενόψει των εορτών του Πάσχα και σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας τους, θα παραμείνουν κλειστοί κατά το χρονικό διάστημα, από την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου με την επάνοδό τους να είναι προγραμματισμένη την Δευτέρα 20 Απριλίου. Με άλλα λόγια είναι κοινή η επιστροφή όλων των μαθητών σε βρεφονηπιακούς και σχολεία αλλά υπάρχει διαφοροποίηση στην ημερομηνία αναστολής λειτουργίας.

Τι ισχύει για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Το πρόγραμμα των πασχαλινών διακοπών διαφοροποιείται για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθώς βάσει νομοθεσίας οι διακοπές του Πάσχα ξεκινούν αργότερα σε σχέση με τα σχολεία. Ειδικότερα, οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές θα παραμείνουν κλειστές από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Τρίτη μετά το Πάσχα, 14 Απριλίου. Παρά ταύτα, αρκετά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών προσαρμόζουν το πρόγραμμα διακοπών τους ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα σχολεία, διευκολύνοντας μαθητές και οικογένειες. Οι γονείς καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα φροντιστήρια για ενημέρωση σχετικά με το πασχαλινό πρόγραμμα διακοπών.