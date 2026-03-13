Η επίθεση του Σαμαρά και η απάντηση από Παπασταύρου.

Μετά την Κύπρο τι; Η κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι πήρε μία μεγάλη δημοσκοπική ανάσα από την στρατιωτική συνδρομή στην Μεγαλόνησο, εν μέσω πολέμου. Τώρα αναζητά διάφορους τρόπους να κρατήσει ψηλά την δημοσκοπική σημαία και το εθνικό φρόνημα των ψηφοφόρων της. Γνωρίζοντας ότι αν δεν το καταφέρει γρήγορα η δημόσια συζήτηση θα επιστρέψει στα καθ’ ημάς. Ακρίβεια και σκάνδαλα.

Ακρίβεια – Σκάνδαλα τα μη προνομιακά πεδία

Πεδία όχι και τόσο προνομιακά για την κυβέρνηση. Με τον Κ. Μητσοτάκη να παραδέχεται στην συνέντευξη που παραχώρησε στο iefimerida ότι αν η ακρίβεια εκτοξευτεί θα πρέπει να αλλάξει τους προϋπολογισμούς του 2026 και 2027.

Κατά τα άλλα, ο πρωθυπουργός απέφυγε για 3η φορά να πάρει θέση για τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών ενώ επιχείρησε να κλείσει και ένα θέμα που από την φύση του παραμένει ανοιχτό. Τις πρόωρες κάλπες.

«Απορρίπτω οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές επ’ αφορμή μιας δημοσκοπικής ανάκαμψης» είπε. Ίσως οι μόνοι ανακουφισμένοι από την συνέντευξη να είναι οι υπουργοί του Κ. Μητσοτάκη που πήραν παράταση, λόγω πολέμου.

Σε αναζήτηση θετικών ειδήσεων μετά την Κύπρο

Και είναι αλήθεια ότι --σε επίπεδο επικοινωνίας- η εθνική πρωτοβουλία για την Κύπρο αρχίζει να εξαντλείται. Οι ισχυροί συμβολισμοί από την κοινή εμφάνιση Μητσοτάκη-Μακρόν στην Κύπρο την τοποθέτηση Patriot σε Κάρπαθο, Β. Ελλάδα και Σούδα έδωσαν ότι θετικό είχαν να δώσουν.

Από εδώ και πέρα η επιμονή στο ίδιο αφήγημα μάλλον εγκυμονεί κινδύνους. Πρωτίστως από την Τουρκία η οποία άρχισε να ..βρυχάται. Δευτερευόντως από την αντιπολίτευση και την «συμπολιτευόμενη» αντιπολίτευση (εναλλακτικός όρος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης) του Αντώνη Σαμαρά.

Ο οποίος τι είπε στον πρωθυπουργό ορθά – κοφτά; Ότι αν η κυβέρνηση εννοεί αυτά που λέει περί «αδιαπραγμάτευτης αμυντικής πολιτικής» έναντι της Τουρκίας πρέπει να αφήσει μόνιμα τις ελληνικές φρεγάτες και τα F-16 στην Κύπρο.

«Η γεωπολιτική συγκυρία είναι ιδανική ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό έδαφος, το σύνορο της Ευρώπης. Γι αυτό και η μόνιμη συστάθμευση στο νησί ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι επιβεβλημένη!» είπε ο κ. Σαμαράς επαναλαμβάνοντας την κάθετη διαφωνία του για την πολιτική των «ήρεμων μερών» με χαρακτηρισμούς όπως «κατευνασμός», «γκριζάρισμα του Αιγαίου, «διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας» κλπ.

Προσπάθεια απομείωσης των ενεργειακών Συμφωνιών από Σαμαρά

Στην ίδια παγίδα – της απομείωσης – κινδυνεύουν να πέσουν και οι ενεργειακές Συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα με την Chevron.

Συμφωνίες που διαφημίστηκαν από την κυβέρνηση- μεταξύ άλλων- ως ανάχωμα στο παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Μέχρι που εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Ν.Δ Αντώνης Σαμαράς να τις αμφισβητήσει. Αυτή τη φορά όχι με γραπτή ανακοίνωση αλλά από το επίσημο βήμα της βουλής κι ενώ έχουν πάρει τον δρόμο της έγκρισης.

Χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την παράγραφο 3 του άρθρου 30 της Σύμβασης που αφήνει «φλου» τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας υπενθυμίζοντας ότι στην αντίστοιχη Σύμβαση με την Τοτάλ το 2019 δεν υπήρχε τέτοια παράγραφος.

«Τι άλλαξε και φέρατε για πρώτη φορά αυτή τη διατύπωση; Το μόνο καινούργιο έκτοτε είναι το Τουρκολιβυκό μνημόνιο, το παράνομο» τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς και πρόσθεσε «Με αυτόν τον όρο, ανοίγει η «Κερκόπορτα» για το Τουρκολυβικό. Τόσο απλά, τόσο καθαρά, αυτό υπονοεί η διάταξη...Κι όλα αυτά πότε; Όταν μας λέγατε ότι η σύμβαση αυτή δήθεν κουρέλιαζε κι τάχα ακύρωνε το Τουρκολιβυκό μνημόνιο. Τέτοιο ψέμα!».

Φανερά ενοχλημένος μάλιστα από τους χαρακτηρισμούς του Κ. Μητσοτάκη για «επαγγελματίες ανησυχούντες» και «πατριώτες του καναπέ», ο Αντ. Σαμαράς εκτόξευσε και μία απειλή με προβολή στις κάλπες : «Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι - ειδικά ο κ. Μητσοτάκης - κατηγορεί τους δυο πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας και προέδρους της παράταξης, ότι έχουμε ως “επάγγελμα” την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Εάν όμως έχουν δίκιο τα “παπαγαλάκια” του, τότε το πράγμα αλλάζει. Γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί. Και μένω εδώ... ».

Η στάση του Στ. Παπασταύρου

Και όποιος παρακολούθησε την συζήτηση στη βουλή θα διαπίστωσε ότι η κριτική του «παραταξιακού» Αντώνη Σαμαρά ήταν κλάσεις εντονότερη και από την πιο σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης.

Και απευθυνόταν όχι μόνο στον Κ. Μητσοτάκη αλλά και στον πρώην στενό συνεργάτη του και σημερινό υπουργό Ενέργειας Στ. Παπασταύρο που βρισκόταν μόνος στα υπουργικά έδρανα προκειμένου να υπερασπιστεί την κυβέρνηση και τις συγκεκριμένες συμβάσεις.

Με πολύ ευγένεια ο Στ. Παπσταύρου επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην παλιά φιλία του με τον Αντώνη Σαμαρά και την σημερινή θέση του κάνοντας λόγο για λάθος πληροφόρηση του πρώην πρωθυπουργού. «Οι Συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρίες δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας. Δεν έχει χαθεί κανένας έλεγχος» του απάντησε ενώ ο Αντ. Σαμαράς είχε , ήδη, αποχωρήσει από τη ολομέλεια.