Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν θα ανακουφίσουν άμεσα την τσέπη των πολιτών στην νέα κρίση ακρίβειας που φέρνει ο πόλεμος στην Μ. Ανατολή.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στα καύσιμα και τις τιμές των σούπερ μάρκετ συνιστούν προληπτικά μέτρα. Δεν είναι μέτρα που ανακουφίζουν άμεσα την τσέπη των πολιτών στην νέα κρίση ακρίβειας που φέρνει ο πόλεμος στην Μ. Ανατολή. Απλά η κυβέρνηση κάνει προληπτικά αυτό που δεν είχε κάνει όταν ξέσπασε η ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε ο πόλεμος Ρωσίας- Ουκρανίας.

Η νέα κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης

Στέλνει ένα μήνυμα στην αγορά ότι δεν έχει την πρόθεση να την αφήσει – αυτή την φορά- ασύδοτη. Προφανώς, όμως, το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό. Όσους ελέγχους κι αν μπορέσει να κάνει το υπουργείο Ανάπτυξης – με δεδομένο ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν είναι απεριόριστοι- η μάχη με την κερδοσκοπία και την αισχροκέρδεια θα είναι αδυσώπητη. Με την πρόσφατη εμπειρία από ανάλογες κρίσεις να έχει δείξει την αδυναμία του κράτους να λειτουργήσει αποτελεσματικά υπέρ του πολίτη. Το στοίχημα της αντιμετώπισης μίας νέας πληθωριστικής κρίσης που μόλις ξεκινάει είναι δύσκολο για την κυβέρνηση, πλην όμως, καθοριστικό στο δρόμο προς τις κάλπες.

Η κυβέρνηση κοιτάει προς την Ε.Ε.

Η κυβέρνηση που ξέρει ότι δεν έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί δημοσιονομικά στην νέα κρίση που επελαύνει κοιτάει και πάλι προς την Ευρώπη. Και περιμένει να δοθεί το πράσινο φως για ένα Ευρωπαϊκό «μπαζούκας», ικανό να αναχαιτίσει την κρίση και να κρατήσει όρθιες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Είτε αυτά τα μέτρα αφορούν την παροχή fuel pass είτε την επιδότηση στην τιμή του ρεύματος στους οικιακούς και εταιρικούς λογαριασμούς.

Οι στρεβλώσεις στην αγορά είναι εσωτερική υπόθεση

Ακόμη και αν το Μαξίμου θα επιδιώξει – και σε έναν βαθμό δικαιολογημένα- μία Ευρωπαϊκή βοήθεια σε μία διεθνή κρίση , το σίγουρο είναι ότι θα κριθεί και από την δική του ικανότητα να αναχαιτίσει στην πράξη τις στρεβλώσεις στην αγορά. Και σε αυτό το κομμάτι η ευθύνη θα είναι της κυβέρνησης και δεν θα μπορεί να κρυφθεί εύκολα πίσω από τις διεθνείς συνέπειες του πολέμου.

Από τον Απρίλιο και μετά νέα μέτρα

Το νέο κύμα ακρίβειας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την διάρκεια του πολέμου με την Ευρώπη, επί του παρόντος, απλώς να παρακολουθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές μέχρι τα τέλη Μαρτίου – αν δεν επιδεινωθεί ραγδαία ο πόλεμος στην Μ. Ανατολή δεν προβλέπονται νέα μέτρα. Με κυρίαρχη την εκτίμηση ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι ελεγχόμενες.

Από τον Απρίλιο, όμως, ο κυβερνητικός σχεδιασμός θα χρειαστεί ..ευρωπαϊκή ενίσχυση.

Μοντέλο Ουκρανίας και Covid

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει απαθής. Όπως έγινε στην Ουκρανία και στον Covid θα πρέπει να στηρίξει τα νοικοκυριά και την οικονομία. Πολύ περισσότερο αν οξυνθεί η ενεργειακή κρίση» λένε κυβερνητικοί παράγοντες.

Η κυβέρνηση προσδοκά να χαλαρώσουν οι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ανασταλεί ο αυστηρός περιορισμός του 3% στις ετήσιες δαπάνες.

Με την υπενθύμιση ότι η Ελλάδα έχει εξαντλήσει προ πολλού το 3% για το 2026.

Με βάση τους σημερινούς κανόνες και να θέλει η κυβέρνηση να ενισχύσει τα νοικοκυριά από τα αδιάθετα πλεονάσματα που έχει και αγγίζουν τα 3-4 δις , δεν μπορεί. Τα χρήματα αυτά πάνε αυτόματα για την αποπλήρωση του χρέους και μόνον με νέα Ευρωπαϊκή εντολή μπορούν να αλλάξουν προορισμό.

«Η Ευρώπη έχει εργαλεία εφόσον το αποφασίσει για να αντιμετωπίσει την κρίση. Ακόμη- ακόμη μπορεί να συμφωνηθεί και η δικαιολόγηση της αύξηση του ελλείμματος για ορισμένο χρονικό διάστημα» λένε οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Ο κίνδυνος να ανατραπεί το πακέτο παροχών στην ΔΕΘ

Η νέα κρίση σε κάθε περίπτωση τείνει να ανατρέψει και τα σχέδια της κυβέρνησης για ένα πλουσιοπάροχο προεκλογικό πακέτο στην ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Με απώτερο στόχο να μεγιστοποιήσει τα εκλογικά της οφέλη.

«Αν τα χρήματα από προορίζονται για παροχές στην ΔΕΘ δοθούν εν είδη ενισχύσεων κατά την διάρκεια της κρίσης θα έχουν, ήδη, μοιραστεί και δεν θα αποτελούν πρόσθετο δώρο αλλά οδηγό επιβίωσης μέσα στην κρίση» λένε προβληματισμένοι οι γνωρίζοντες.