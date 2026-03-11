Στις 30 Ιουνίου θα επανεξεταστεί το μέτρο του πλαφόν.

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους «δημοσιεύεται άμεσα» στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και «ξεκινούν οι έλεγχοι», δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε 61 βασικά είδη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, αλλά η αισχροκέρδεια όχι», επανέλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Τα μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου και τότε «θα επανεξετάσουμε την κατάσταση, σύμφωνα και με την εισήγηση που θα κάνει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι κρίσιμο και για την ίδια την αγορά να επιδείξει κοινωνική ευθύνη, ώστε οι αποφάσεις που θα παρθούν να λειτουργούν σωστά για όλη την κοινωνία», δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους επεσήμανε πως «γίνονται ήδη από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήσαμε με δική μας μεταρρύθμιση και τις πρώτες έξι ημέρες έγιναν 1.500 σε πρατήρια βενζίνης. Οπλισμένη με αυτή τη σκληρή νομοθέτηση, η Αρχή μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα, ώστε να μην υπάρξει αισχροκέρδεια στην αγορα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι τα πρόστιμα «και επιβάλλονται και εισπράττονται κανονικά», ενώ σημείωσε πως τους 18 μήνες έως τις 30 Ιουνίου 2025 που ίσχυσε το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

«Η απόφαση του πρωθυπουργού να επαναλάβουμε αυτό το μέτρο, δείχνει και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προφυλάξουμε τη μεσαία τάξη και τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες από φαινόμενα αισχροκέρδειας», ανέφερε ακόμα.

Σε ό,τι αφορά στο αίτημα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Από τα έσοδα που έχει το κράτος από τη φοροδιαφυγή και την είσπραξη του ΦΠΑ, έχουμε δώσει αλλεπάλληλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, έχουμε μειώσει κατά 2% τη φορολογία, ενώ οι νέοι έως 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. Επειδή σε έναν χρόνο έχουμε εκλογές, η αντιπολίτευση δεν θέλει να αναγνωρίσει αυτά τα μέτρα, αλλά οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι μας ενδιαφέρει η κοινωνική συνοχή και το σύνολο του ελληνικού λαού».

Τέλος, ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, διότι «αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει, είναι το καλό όλων των πολιτών και όχι τό μικροκομματικό συμφέρον».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh05l3krvx29?integrationId=40599y14juihe6ly}