Η Κατερίνα Καινούργιου και οι συνεργάτες της στο «Super Κατερίνα» σχολίασαν τη νέα εκπομπή της Modern Cinderella στον ΟΡΕΝ και η γνωστή influencer έδωσε τη δική της απάντηση μέσω των αναρτήσεών στο Instagram.

Το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου και οι συνεργάτες της, αναφέρθηκαν στη νέα εκπομπή της Modern Cinderella στο ΟΡΕΝ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα», έκανε σαφές πως επιλέγει να είναι επιεικής με τα νέα πρόσωπα, καθώς και η ίδια στα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση ήρθε αντιμέτωπη με αρνητικά σχόλια:

«Είμαι λίγο πιο επιεικής με τα νέα πρόσωπα, γιατί σε σχέση με τους άλλους παρουσιαστές που είναι αυτή τη στιγμή στην πρωινή ζώνη είμαι λίγο πιο καινούρια. Είμαι και πιο μικρή ηλικιακά λίγο, παρ’ όλο που δουλεύω 20 χρόνια. Όταν λοιπόν ξεκίνησα, τα ίδια άκουγα κι εγώ… «Η ξανθιά», «με τη μπούκλα», «η χαζή», «η γλάστρα». Και σαν ρεπόρτερ δούλεψα αλλά το ξέχασαν όλοι, ποτέ δεν εκτιμήθηκε, το ξέχασαν όλα… Αυτό με το μαλλί, το χτένισμα και τα λοιπά το πέρασα, γιατί γούσταρα να βγαίνω έτσι. Και αυτή τη στιγμή απέδειξα ότι κάτι αξίζω για να είμαι εδώ, οπότε δεν θέλω να κατακρίνω τα νέα παιδιά από την εξωτερική τους εμφάνιση. Αν τους δώσουμε λίγο χρόνο, μπορεί να καταλάβουν τα λάθη τους».

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, Στέφανος Κωνσταντινίδης, εξέφρασε την προσωπική του άποψη, τονίζοντας τα εξής:

«Δηλαδή πραγματικά να σας πω κάτι; Αυτή τη δουλειά την κάνουμε και βιοποριζόμαστε και θα την κάνουμε και θα κάνουμε κι ό,τι πρότζεκτ μας έρθει στο μυαλό. Όμως, το να προβάλλουμε αυτή την φτώχεια, την απαιδευσιά, το να φτάσει εμένα η κόρη μου… Άκου τι παθαίνω τώρα εγώ, επειδή μου έρχεται το ρεπορτάζ στο πιάτο καμία φορά. Όταν μαθαίνω ότι πριν από δύο ημέρες εγώ βρίζω την Καινούργιου, την επόμενη ημέρα η Καινούργιου βρίζει εμένα και την παραεπόμενη έρχομαι καλεσμένος σου, εγώ τρελαίνομαι. Αν αυτό το κάνει ένας άνθρωπος που έχει και μία ιστορία πίσω του να το καταλάβω, αν αυτό το κάνει το τίποτα, εκεί τρελαίνομαι. Δεν το έχεις εσύ ανάγκη αυτό, και κανείς παρουσιαστής».

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Modern Cinderella, επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της τρόπο στα σχόλια που ακούστηκαν στον αέρα της εκπομπής Κατερίνας Καινούριου.

Η influencer, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες όπου έγραψε: «Άκουσα έναν δημοσιογράφο από το πάνελ της ΚατΚεν να αναρωτιέται γιατί να έχω εγώ εκπομπή και όχι αυτός. Την απάντηση μπορείς να τη δώσεις μόνος σου αγαπητέ μου. Αν τη βρεις, ίσως να καταλάβεις και το «γιατί». Και για να μην μπερδευόμαστε, το να έχεις δική σου εκπομπή δεν είναι κανένα παράσημο. Δεν με έκανε κάτι περισσότερο από το κορίτσι που ήμουν ήδη».

Στην δεύτερη ανάρτησή της, αναφέρθηκε στο σχόλια που ακούστηκε για τα πτυχία:

«Και κάτι τελευταίο για τον Χρονόπουλο, επειδή ακούστηκαν και τα γνωστά για τα πτυχία. Τα πτυχία είναι πολύ ωραία και αξίζουν σεβασμό για όποιον τα απέκτησε. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί με κορνίζες στον τοίχο. Λειτουργεί με το αν μπορείς πραγματικά να σταθείς μπροστά στον κόσμο. Γιατί αν ήταν έτσι, εσύ με τα τόσα πτυχία, θα έπρεπε ήδη να έχεις τη δική σου εκπομπή. Αλλά κάπως δεν σε είδαμε στην καρέκλα της Καινούργιου, αλλά δύο καρέκλες πιο κει».