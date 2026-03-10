Οι τυχεροί αριθμόι της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot και είναι οι: 2, 3, 17, 18 και 28 ενώ Τζόκερ είναι οι αριθμοί: 4 και 10.
Οι συμμετέχοντες στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot διεκδικούσαν το ποσό των 15 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.