Μόλις πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot.

Οι τυχεροί αριθμόι της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot και είναι οι: 2, 3, 17, 18 και 28 ενώ Τζόκερ είναι οι αριθμοί: 4 και 10.

Οι συμμετέχοντες στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot διεκδικούσαν το ποσό των 15 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.